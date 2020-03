Side Effects Of Pickle: अचार का ज्यादा सेवन यौन स्वास्थ पर डालता है असर, बढ़ा सकता है कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी के लिए भी खतरनाक! Why We Should Not Eat Pickles: अचार में तेल (Oil) की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसमें प्रयोग किए जाने वाले मसाले भी अक्सर पके हुए नहीं होते, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) और पाचन (Digestion) से जुड़ी समस्याएं हो सकती है. वैसे तो हर चीज की अति खराब है लेकिन अचार की जरा सी मात्रा ज्यादा होने पर आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं.