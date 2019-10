Is Reheated Food Bad?: बासी खाने को दोबारा गर्म कर खाने से हो सकते हैं ये नुकसान Is reheated food bad for Health?: अक्सर लोग बचे हुए खाने को गर्म करके दोबारा गर्म करके खा लेते हैं. ताकि बचा हुआ खाना खराब न हो. क्या आप जानते हैं कि ऐसा खाना खाना हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है.