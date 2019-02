कटहल के 15 फायदे, ये है Vegan Meat Alternative, जानें कटहल क्या है? फल या सब्जी...

खास बातें कटहल में विटामिन A, C, थाइमिन, पोटैशियम, कैल्‍शियम होते हैं. कटहल का अचार (Kathal ka achar) और कटहल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं. कटहल में काफी मात्रा में फाइबर भी होता है.

कटहल के फायदे बहुत हैं. कटहल क्या है (What Is Jackfruit?). यानी कटहल फल है या सब्‍जी इस सवाल को लेकर लोगों के बीच अलग-अलग बातें हैं. कटहल का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है और साथ ही साथ इसे पका कर फल की तरह भी खाया जाता है. इतना ही नहीं कटहल का अचार (Kathal ka achar, Jackfruit Pickle) और कटहल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं. कटहल स्वाद के लिए ही नहीं कटहल सेहत (Health benefits of Jackfruit Kathal) के लिए भी बहुत फायदेमंद है. कटहल में कई पौष्टिक तत्‍व होते हैं. इसमें विटामिन A, C, थाइमिन, पोटैशियम, कैल्‍शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं. इतना ही नहीं कटहल में काफी मात्रा में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को अच्छा बनाए रखता है. कटहल के कई फायदे (Benefits of Kathal) होते हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में.

कटहल फल है या सब्‍जी इसे लेकर लोगों में मतभेद है. कोई इसे फल मानता है तो कोई इसे सब्‍जी कहता है. लेकिन कटहल कई औषधीय गुणों से भरपूर है. कटहल का वानस्पतिक नाम आर्टोकार्पस हेटेरोफिल्लस है. हम यहां आपको कटहल के 10 फायदों के बारे में बता रहे हैं-

1. कटहल यह दिल के रोगियों के सेहतमंद माना जाता है. कटहल में पोटैशियम होता है, जो दिल की हर समस्‍या को दूर करता है, क्‍योंकि यह ब्‍लड प्रेशर को कम कर देता है.

2. कटहल अल्‍सर और पाचन संबंधी समस्‍या को दूर करता है. कब्‍ज की समस्‍या को दूर करने में भी यह बहुत फायदेमंद है. कटहल की पत्तियों की राख अल्सर के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होती है. हरी ताजा पत्तियों को साफ धोकर सुखा लें. सूखने के बाद पत्तियों का चूरन तैयार करें. पेट के अल्सर से ग्रस्त व्यक्ति को इस चूरन को खिलाएं. अल्सर में बहुत जल्दी आराम मिलेगा.

3. कटहल में विटामिन A, C, थाइमिन, पोटैशियम, कैल्‍शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं. इतना ही नहीं कटहल में काफी मात्रा में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को अच्छा बनाए रखता है.

4. कटहल की जड़ अस्‍थमा के रोगियों के लिए लाभदायक मानी जाती है. इसकी जड़ को पानी के साथ उबाल कर बचा हुआ पानी छान कर लेने से अस्‍थमा को कंट्रोल किया जा सकता है. थायराइड के लिए भी कटहल उत्तम है.

5. कटहल में मौजूद सूक्ष्म खनिज और कॉपर थायराइड चयापचय के लिये प्रभावशाली होता है. यहां तक कि यह बैक्‍टेरियल और वाइरल इंफेक्‍शन से भी बचाता है.

6. कटहल काफी रेशेदार होता है और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है. यह एनीमिया दूर करता है. शरीर में ब्‍लड सर्कुलेशन बढ़ाता है.

7. कटहल में मौजूद मैग्‍नीशियम हड्डी में मजबूती लाता है और ऑस्‍टियोपोरोसिस की समस्‍या से बचाता है. यही नहीं इसमें विटामिन C और A पाया जाता है. यही वजह है कि शरीर की इम्‍यूनिटी बढ़ाने में इसका कोई सानी नहीं है.

8. कटहल के छिलकों से निकलने वाला दूध अगर सूजन, घाव और कटे-फटे अंगों पर लगाया जाए तो आराम मिलता है. इसी दूध से जोड़ों पर मालिश की जाए तो जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है.

9. जिन लोगों की चेहरा रुखा और बेजान होता है उन लोगों को कटहल का रस अपने चेहरे पर लगाना चाहिए. इसकी मसाज तब तक करे जब तक यह सूख न जाए फिर थोड़ी देर के बाद अपना चेहरा पानी के साथ धो लें.

10. कटहल की कच्ची पत्तियों को चबाकर थूकने से मुंह के छालों में आराम मिलता है. यह छालों को ठीक कर देता है. इसमें पाए जाने वाले कई खनिज हार्मोन्स को भी नियंत्रित करते हैं.

11. पके हुए कटहल के पल्प को अच्छी तरह से मैश करके पानी में उबालकर पीने से ताजगी आती है. कटहल में विटामिन ए पाया जाता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और त्वचा निखरती है.

12. कटहल के बीज का चूरन बना कर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ हो जाता है और दाग-धब्बे मिट जाते हैं.

13. झुर्रियों से निजात पाने के लिए कटहल का पेस्ट बना कर और उसमें एक चम्मच दूध मिलाकर धीरे धीरे चेहरे पर लगाना चाहिए. फिर गुलाब जल या ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें. नियमित रूप से ऐसा करने से चेहरे की झूर्रियों से छुटकारा मिल जाता है.

14. कटहल की जड़ अस्‍थमा के रोगियों के लिए लाभदायक मानी जाती है. इसकी जड़ को पानी के साथ उबाल कर बचा हुआ पानी छान कर लेने से अस्‍थमा को कंट्रोल किया जा सकता है.

15. थायराइड के लिए भी कटहल उत्तम है. इसमें मौजूद सूक्ष्म खनिज और कॉपर थायराइड चयापचय के लिये प्रभावशाली होता है. यहां तक कि यह बैक्‍टेरियल और वाइरल इंफेक्‍शन से भी बचाता है.

कटहल के पोषक तत्व (Jackfruit Nutrition: Why It's A Vegan Superfood)

कटहल में कई पौष्टिक तत्‍व पाए जाते हैं जैसे, विटामिन A, C, थाइमिन, पोटैशियम, कैल्‍शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन और जिंक. यही नहीं इसमें खूब सारा फाइबर भी पाया जाता है. हालांकि इसके बावजूद ज्‍यादातर लोग कटहल को नॉन वेज का वेज ऑप्‍शन मानते हैं.

कटहल की सब्जी/ कटहल रेसिपी : कटहल की सब्जी गर्मियों में खाई जाती है, यह खाने में बहुत ही स्वाद लगती है. इसे ड्राई और ग्रेवी दोनों तरह से बनाया जा सकता है. कच्चे कटहल की सब्जी बहुत ही साधारण तरीके से बनाई जाती है.

