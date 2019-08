Happy Janmashtami 2019: दो दिन बाद है जन्माष्टमी, दोस्तों को यूं करें Wish, माखनचोर के लिए घर पर बनाएं सफेद मक्खन, जानें कैसे

खास बातें इस साल जन्माष्टमी दो दि‍न मनाई जा रही है. हर साल देश भर में जन्‍माष्‍टमी की धूम रहती है. श्री कृष्ण, नंद के लाल, कान्हा और बाल गोपाल को मक्खन (माखन) बहुत पसंद है

Janmashtami 2019: जन्माष्टमी इस साल अगस्त महीने में है. अगर आप इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि साल 2019 में जन्माष्टमी कब है (When Is Janmashtami), तो हम आपको बताते हैं. पिछले साल की तरह इस साल भी जन्‍माष्‍टमी दो दिन पड़ रही है. असल में हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है, यही वजह है कि इसे कन्हैया अष्टमी, कन्हैया आठे, कृष्णाष्टमी और गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है. यह अष्टमी इसे साल 23 अगस्त को सुबह 8 बजकर 8 मिनट से शुरू हो रही है. यह 24 अगस्त को सुबह 8 बजकर 31 मिनट तक रहेगी. इस तरह माना जा रहा है कि जन्माष्टमी 2019, 23 अगस्त की सुबह से 24 अगस्त की सुबह तक रहेगी. यही वजह है कि इस साल कुछ लोग 23 अगस्त को तो कुछ लोग 24 अगस्त के दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं. कृष्ण जन्माष्टमी को श्रीकृष्ण जयंती (Krishna Jayanti 2019) के नाम से भी जाना जाता है. जन्माष्टमी के दिन कृष्णभक्त फेसबुक, व्हट्सएप और ट्विटर पर एक दूसरे से संदेश, कोट्स, स्टेटस (Janmashtami Messages/SMS in Hindi) और कृष्ण जन्माष्टमी के वीडियो (Janmashtami Videos) साझा करते हैं. जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में कृष्ण भजन और जन्माष्टमी के गीत (Janmashtami Song) गाए जाते हैं.

जन्माष्टमी पर अपने दोस्तों को मुबारकबाद या शुभकामनाएं (Janmashtami Wishes) देने के लिए हम आपके साझा कर रहे हैं कुछ शुभकामना संदेश -



जन्माष्टमी 2019 पर दोस्तों से साझा करें यह मैसेज (Janmashtami Wishes, Janmashtami Messages/SMS in Hindi)



Happy Janmashtami 2019: जन्माष्टमी के मौके पर दोस्तों को भेजें संदेश और सुनें जन्माष्टमी के भजन.

माखन चोर नंद किशोर,

बांधी जिसने प्रीत की डोर,

वो जब गुजरे दिल की गलियों से,

हर कोई बोले वो आया मेरा नंद किशोर,

Happy Janmashtami 2019



हरे कृष्ण, हरे मुरारी,

पूजा करे इनकी दुनिया सारी,

आओ राधे-श्याम का नाम जपें,

मिट जाएं दुविधाएं सारी,

कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।



कण-कण में वो करे निवास,

गोपियों संग वो रचाये रास,

देवकी-यशोदा जिनकी मैया,

ऐसे हमारे किसन कन्हैया.

Happy Janmashtami 2019

---

जो माखन चोर कहलाया,

बंसी बजाकर जिसने सबको नचाया,

चलो मनाएं उनका जन्मदिन,

जिसने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया.

Happy Janmashtami 2019

---

नन्द के घर आनन्द भयो,

जय कन्हैया लाल की,

जो नन्द के घर गोपाल गयो,

जय कन्हैया लाल की,

जय मुरलीधर गोपाल की,

जय हो कन्हैया लाल की.

Happy Janmashtami 2019

जन्माष्टमी 2019 रेसिपी (Janmashtami 2019 recipes)

हर साल देश भर में जन्‍माष्‍टमी की धूम रहती है. जन्‍माष्‍टमी (Krishna Janmashtami 2019) पर लोग श्रीकृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं. इस साल जन्माष्टमी दो दि‍न मनाई जा रही है. जन्माष्टमी के दि‍न भक्त कृष्ण को प्रसन्न करने के लि‍ए उनके मनपसंद भोग तैयार करते हैं. अब यह सवाल पूछना तो सही नहीं लगता कि माखनचोर कृष्ण को क्या पसंद है, क्योंकि सभी जानते हैं श्री कृष्ण, नंद के लाल, कान्हा और बाल गोपाल को मक्खन (माखन) बहुत पसंद है. तभी तो उनको माखन चोर (Makhan Chor Krishna) कहा जाता है. उन्हें भोग लगाने के लिए यकीनन आप उनके पसंदीदा चीजें बनाने की तैयारी में होंगे (Janmashtami recipes). जन्माष्टमी के दि‍न नंद के लाल, बाल गोपाल श्री कृष्ण (Nand lal, Baal Gopal, Shree Krishna) को छप्पन भोग लगाए जाते हैं. छप्पन भोग में अलग-अलग तरह के 56 पदार्थ होते हैं, जो कान्हां को पसंद होते हैं. तो अगर आप भी इस जन्माष्टमी कान्हां को 56 भोग लगाना चाहते हैं या माखनचोर की मनपसंद चीज माखन मिश्री बनाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इसके लिए घर पर ही सफेद मक्खन तैयार कर सकते हैं.

जन्माष्टमी के मौके पर कैसे बनाएं सफेद मक्खन या माखन | White Butter Recipe: How to Make White Butter

क्रीम या मलाई से मक्खन (माखन) बनाने की वि‍धि‍

अगर आपके पास समय कम है या आप पहले से मलाई इकट्ठा नहीं कर पाएं हैं तो आप बाजार में मिलने वाली मलाई या क्रीम को मिक्सर में डालकर चलायें. क्योंकि अभी हल्की सर्दियां हैं तो गुनगुना पानी मिलायें. यह कुछ देर में मक्खन ऊपर आ जाएगा. नीचे मठ्ठा बचा रह जाता है. अब साफ हाथों से मक्खन को अलग कर लें.

Janmashtami: जन्माष्टमी के मौके पर माखनचोर कान्हां के लिए घर पर बनाएं सफेद मक्खन या माखन.

घर की मलाई से मक्खन बनाने की विधि

अगर आप कान्हां को हर चीज अपने हाथों से तैयार कर भोग लगाना चाहते हैं तो आप घर में फुल क्रीम दूध से मलाई निकाल लें और इसे मक्खन बनाएं.

बातें जो ध्यान रखनी हैं-

1. मक्खन निकलने के बाद इसे चम्मच या हाथ से उठाकर बर्तन में रखें.

2. इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मक्खन को छांछ से अलग कर रहे हों तो छांछ अच्छी तरह से निचुड़ जानी चाहिए.

3. मक्खन को बर्फ के ठंडे पानी में निकाल कर रखें.

4. कुछ देर बाद उंगलियों से लड्डू की तरह दबा कर मक्खन को निचोड़ दें. इससे बचा हुआ पानी भी निकल जाएगा.

यह मक्खन फ्रिज में रखने पर हफ्ते भर तक ताजा बना रह सकता है.

Happy Janmashtami 2019

