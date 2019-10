Karwa Chauth 2019: क्या होती है सरगी, करवाचौथ की सरगी में क्या खाएं, कैसी हो आपकी Sargi Thali

खास बातें दशहरे के बाद से ही कैलेंडर में देखने लगते हैं कि करवा चौथ कब है जानें कब लेनी चाहिए सरगी, क्या है सरगी लेने का सही समय अपने खानपान का खास ख्याल रखें.

Karwa Chauth 2019: भारतीय महिलाएं करवा चौथ (Karwa Chauth or Karva Chauth) के दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं. ज्यादातर घरों में महिलाएं दशहरे (Dussehra 2019) के बाद से ही कैलेंडर में देखने लगते हैं कि करवा चौथ कब है (When is Karva Chauth), तो आपको बता दें कि इस साल करवा चौथ वीरवार को यानी 17 अक्टूबर को है. भारतीय हिंदू महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखती हैं. करवाचौथ का व्रत दिन निराजल व्रत (Nirjala fast) रखती हैं. लेकिन इस निर्जला व्रत को शुरू करने से पहले महिलाएं सुबह-सुबह सबसे पहले सरगी (Sargi on Karwa Chauth) लेती हैं. सरगी लेने के बाद से ही व्रत की शुरुआत होती है. लेकिन सुबह-सुबह हल्की सरगी (Sargi) के बाद पूरा दिन अगर आपको भूखा ही नहीं प्यासा भी रहना है, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप सरगी में कुछ ऐसे हेल्दी फूड शामिल करे जो आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा देने में मदद करें. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप सरगी में क्या ले सकते हैं जो आपको पूरा दिन रखे ऊर्जा से भरपूर.

कब है करवाचौथ और मुहूर्त | Karwa Chauth 2019 Date, Puja Muhurat and Moon Rise Timings

करवाचौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ वीरवार को यानी 17 अक्टूबर को है.

करवा चौथ : 17 अक्‍टूबर 2019 (गुरुवार) को सुबह 06.48 से

पूजा का शुभ मुहूर्त: 17 अक्‍टूबर 2019, 05.46 बजे से शाम 07.02 तक.

क्‍या होती है सरगी - What is Sargi

What should I eat before Karva Chauth? अगर आप भी सरगी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि सरगी वह आहार है जो करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले महिलाएं लेती हैं. ज्यादातर परिवारों में यह सास अपनी बहू को देती है. इसके साथ ही सास सुहाग का सामान भी बहू को देती है. माना जाता है कि सरगी सुबह सूरज निकलने से पहले ले लेनी चाहिए. सरगी लेने के बाद से करवाचौथ का व्रत प्रारंभ हो जाता है.

कब लेनी चाहिए सरगी, क्या है सरगी लेने का सही समय

What time should I eat sargi?: सरगी क्या होता है और सरगी किसे कहते हैं तो हमनें आपको बता दिया. अब बताते हैं कि सरगी लेने का सही समय क्या होता है. सरगी सास के हाथों ली जाती है. जिन महिलाओं की सास नहीं होती वे अपनी बड़ी ननद या जेठानी से सरगी लेती हैं. इसके बाद पूरा दिन का निर्जल उपवास रखा जाता है और चांद निकलने पर ही पानी लिया जाता है. सरगी लेने का सही समय करवा चौथ के दिन सूरज निकलने से पहले सुबह तीन से चार बजे के आस-पास महिलाएं सरगी लेती हैं.

Karwa Chauth Sargi: क्या खाएं सरगी में कि पूरा दिन एनर्जी बनी रहे

दूध और फेनिया- सरगी का एक जरूरी हिस्सा है दूध और फेनिया. यह रीति-रिवाज के लिहाज से ही नहीं सेहत के लिहाज से भी बहुत अहम है. फेनिया गेहूं के आटे से तैयार होती है और इसे दूध में बनाया जाता है. यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा मेल है. इसे खाने से आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रह सकती हैं.

सरगी में फल जरूर खांए- फलों में काफी मात्रा में फाइबर और पानी होता है. जो निर्जला व्रत के दौरान आपको हाइड्रेट रखने में मदद करता है. तो सरगी में फलों को खास जगह दें. ऐसे फल लें जो पचने में समय लगाएं और फाइबर से

भरपूर हों.

तला-भुना न खाएं- अगर आप ज्यादा तला-भुना, मीठा या बिना नमक का खाना ले रहे हैं तो यह आपको ब्लडप्रेशर से जुड़ी समस्या दे सकता है. ठीक इसके उलट अगर आप सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं और पानी कम पीते हैं तो कब्ज या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है.

फल और मेवे- यह तो हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जल रहती हैं. ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो सकती है. तो यह जरूरी हो जाता है कि आप सरगी में ही ऐसे फल लें जो पूरा दिन शरीर को हाइड्रेट रखें. अगर आप इस दौरान कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लेती हैं तो यह पूरा दिन आपकी मदद करेंगे. मुट्ठी भर ड्राईफ्रूट्स खाने से शरीर को भरपूर विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे.

नारियल पानी - क्योंकि आपको पूरे दिन बिना पानी के रहना है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप सरगी के समय नारियल गिरी और नारियल पानी लें. यह तासीर में ठंड़ा होता है और शरीर को पूरा दिन हाइड्रेट रख सकता है.

Happy Karwa Chauth 2019!

