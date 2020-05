Mother's Day 2020: इस साल क्या है मदर्स डे की तारीख, हेल्दी रहने के लिए हर मां को हमेशा खाने चाहिए ये टॉप 5 सुपरफूड्स!

Mother's Day 2020: मदर्स डे के दिन से ही हर मां ले इन पांच सुपरफूड्स को खाने का संकल्प

खास बातें मदर्स डे 2020 की तारीख इस 10 मई रविवार को है.

हर मां को डाइट में शामिल करने चाहिए ये 5 सुपरफूड्स.

हर बीमारी से दूर रहने के लिए मदर्स डे से करें इन सुपरफूड्स का सेवन.

Mother's Day 2020: सबके लिए खास दिन मदर्स डे (Mother's Day) को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं कि 2020 में मदर्स डे कब है (When Is Mother's Day 2020), साथ आपके मन में भी सवाल होगा कि मदर्स डे कब मनाया जाता है (When Is Mother's Day Celebrated), तो आपको बता दें कि भारत में मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है. इस बार यानि 2020 में मदर्स डे 10 मई (Mother's Day 10 May 2020) को मनाया जाएगा. मदर्स डे को लेकर हर कोई उत्साहित होता है. इस मदर्स डे, अपनी मां को यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि वह अपने भोजन में कुछ खास सुपरफूड्स (Superfood) को शामिल करें जो उनकी दिनचर्या को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं और उन्हें फिट रहने के लिए सही पोषण देने के लिए फायदेमंद हैं. एक हेल्दी मां एक हेल्दी परिवार की नींव होती है. मातृ दिवस (Mother's Day) के दिन पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड्स चुनें जो उन्हें हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं और दैनिक आधार पर उनके द्वारा निभाई जाने वाली कई भूमिकाओं को संतुलित कर सकते हैं.