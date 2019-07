Nag Panchami 2019: कब है नाग पंचमी, मान्यताएं और भोजन से जुड़े रिवाज, पढ़ें सेंवई बनाने की विधि

Nag Panchami 2019: नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अहम पर्व है. इस दिन औरतें नाग देवता को अपने भाई के रूप में पूजती हैं और मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करती हैं. आज पूरे भारत में नाग पंचमी (Nag Panchami 2019) मनाई जा रही है. अब सवाल यह उठता है कि साल 2019 में नाग पंचमी कब है (When is Nag Panchami In 2019). तो बता दें कि इस साल नाग पंचमी 5 अगस्त (5 August, 2019, Nag Panchami) को होगी. यह तारीख बदल भी सकती है. नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है. जोकि इस साल 5 अगस्त के दिन (Nag Panchami Festival 2019, 5th August) होगी. इस दिन सोमवार होगा. पर यह तिथि पूरी तरह से पंचांग पर निर्भर करता है. हो सकता है कि यह तिथि बदल भी जाए. असल में, हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है. मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है. अलग अलग जगहों पर इस त्योहार की अनेक कहानियां(Nag Panchami Katha in Hindi), मान्यताएं और रिवाजें हैं. एक नजर इस दिन से जुड़ी मान्यताओं और रिवाजों पर...

नाग पंचमी से जुड़ी मान्यताएं और भोजन से जुड़े रिवाज

- अनन्त, तक्षक तथा वासुकि तीनों भाई महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे, जो कि सभी सांपों के जनक माने जाते हैं.

- नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान कर साफ-सुथरे कपड़े पहन कर पूजा की जाती है.

- इस दिन सेंवई और चावल बनाने का रिवाज है.

- कई जगहों पर नागपंचमी के दिन बासी भोजन लेने का रिवाज है. इसके लिए नागपंचमी से पहली रात को ही खाना बना कर रख लिया जाता है, जिसे नागपंचमी के दिन खाया जाता है.

- नाग पंचमी के दिन दीवार को गेरू से पोता जाता है. दीवार के जिस हिस्से पर गेरू लगाया जाता है उस पर कोयला घिस कर नाग देवता की आकृति बनाने की मान्यता है.

- रिवाज है कि सोने, चांदी या लकड़ी की कलम से दरवाजे पर हल्दी या चन्दन से पांच फनों वाले नागदेवता का चित्र बनाया जाना शुभ है.

- दीवार पर बने नागदेवताओं की दही, दूर्वा, चावल, दूर्वा, सेमई, फूल और चंदन से पूजा जाता है.

- इस दिन कई जगहों पर लोग नागों की बॉबी पर दूध चढ़ाते हैं.

- मान्यता है कि कुण्डली में कालसर्प दोष होने पर इस दिन ''ऊॅ कुरूकुल्ले फट स्वाहा'' मंत्र का जाप करने से लाभ होता है.

नाग पंचमी के दिन सेवई और चावल बनाने का रिवाज है. तो चलिए हम आपको बताते हैं सेंवई बनाने की विधि

सेवई बनाने की वि​धि

सामग्री

2 टेबल स्पून मक्खन

100 ग्राम सेवई

25 ग्राम काजू

25 ग्राम बादाम

25 ग्राम किशमिश

600 ml (मिली.) दूध

3 टेबल स्पून चीनी

5 इलाइची

एक चुटकी केसर

सेवई बनाने की वि​धि

1. एक पैन में मक्खन डालें और इसमें सेवई को भूनें.

2. इसमें काजू, बादाम और किशमिश डाले और इन्हें भी इसके साथ फ्राई करें.

3. एक दूसरे पैन में दूध में चीनी और इलाइची डालकर उबालें.

4. फ्राइड सेवई को दूध वाले पैन में डालें। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं.

5. इसे पतला करने के ​लिए इसमें थोड़ा और दूध डालें.

6. गर्मागर्म सर्व करें.

आप चाहे तो इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा गुलाब जब भी डाल सकते हैं.

