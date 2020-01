This egg peeling hack has impressed many.

उबले अंडे को कैसे छीलें? यह तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ऐसा कई बार होता है क‍ि अंडे को उबाल लेने के बाद उसे छीलने में बहुत ज्‍यादा समय लगता है. कई बार तो यह नाखूनों में जख्‍म तक दे जाता है. शायद यही वजह है क‍ि इस वक्‍त ट्व‍िटर पर एक वीड‍ियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें क‍ि बताया गया है उबले अंडे को छीलने के आसान और तेज तरीके के बारे में. रव‍िवार को पोस्‍ट क‍िए गए इस वीडि‍यो में अंडा छीलने का एक आसान और तेज तरीका बताया गया है. इस वीड‍ियो में महज 10 सेकेंड में अंडे को छील द‍िया गया है. बस फि‍र क्‍या था. लोगों का ध्‍यान तो इस वीड‍ियो की ओर आना ही था. इस वी‍ड‍ियो को जमकर साझा क‍िया जा रहा है और इस पर खूब चर्चा भी हो रही है. तो चल‍िए देखते हैं अंडे को छीलने के आसान तरीके को दि‍खाने वाले इस वीड‍ियो को...

वीड‍ियो में देखें अंडे छीलने का आसान तरीका (A video on how to peel a boiled egg)

Apparently, I've been cracking open hard boiled eggs wrong my entire life. Genius...

pic.twitter.com/fcCIU5Oa9i — Rex Chapman???????? (@RexChapman) January 5, 2020

ऑनलाइन साझा किए जाने के बाद से अंडे को छीलने की यह हैक लोगों ने 3.7 मिलियन से अधिक बार देखी और 74,000 'लाइक' म‍िले. कई लोगों ने वीडियो पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि अन्य ने इसमें चल रहे टैप के बारे में चिंता की.

too distracted and distressed by the running tap — McStoryGal (@McStoryGal) January 6, 2020

इसने इस बारे में एक बहस छेड़ दी है कि क्या वास्तव में यह ट्रिक काम करती है या नहीं. घर पर अंडा छीलने की यह ट्र‍िक करने वाले कई लोगों ने बताया कि यह उनके लिए आसान काम नहीं करता था.

I tried this. Didn't work pic.twitter.com/WQ1ijKGJqo — Seth Berliner (@Coloradosprout) January 5, 2020

I dont think it worked pic.twitter.com/TQD54hcIEU — George Beats (@GeorgeBeatsSA) January 7, 2020

यह पहला ऐसा क‍िचन हैक नहीं है जोक‍ि वायरल हुआ हो. इससे पहले भी लहसुन छीलने के तरीके, अनासान और अनार को छीलने के आसान तरीकों के वीड‍ियो खूब वायरल हो चुके हैं और सोशल मी‍ड‍िया पर चर्चा बटोर चुके हैं. पिछले साल जून में, एक लहसुन छीलने हैक व्यापक रूप से ऑनलाइन वायरल हो गया था.

