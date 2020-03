Acidity: एसिडिटी के घरेलू उपाय में कमाल हैं ये 5 चीजें, जल्द मिलेगा आराम, पेट की गैस का होगा तुरंत इलाज!

खास बातें एसिडीटी से राहत दिलाने के लिए ये घरेलू नुस्खे हैं असरदार! पेट दर्द से लेकर एसिडिटी (Acidity) में मिलेगा आराम. इन पांच चीजों का करें सेवन, पेट की गैस होगी गायब.

How To Control Acidity: एसिडिटी का तुरंत इलाज (Quick Treatment Of Acidity) करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे (Home Remedies) कारगर हो सकते हैं. पेट की गैस होने पर पेट में दर्द (Stomach Pain), हो सकता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एसिडिटी का आयुर्वेदिक उपचार (Ayurvedic Treatment Of Acidity) भी किया जा सकता है. कुछ लोग एसिडिटी का इलाज हिन्ही में पढ़ना चाहते हैं. वैसे तो एसिडिटी से राहत पाने के लिए कई तरीके हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एसिडिटी का रामबाण इलाज हो सकती हैं. इन चीजों के सेवन करना एसिडिटी का आसान तरीका (Easy Ways To Reduce Acidity) हो सकता है. कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एसिडिटी में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Acidity) या एसिडिटी में क्या नहीं खाना चाहिए? जिन चीजों के बारे में हम बताने जा रहे हैं वह आपके आसपास ही मौजूद हो सकती हैं. कहने का अर्थ है ये चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं. एसिडिटी के घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Acidity) में औषधि के रूप में अजवाइन के फायदे (Benefits of Ajwain) गिनाए जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ अजवाइन ही पेट में दर्द (Stomach Pain) होने, पेट की गैस (Acidity) से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकता है. अजावाइन के अलावा कई चीजें हैं जो आपको पेट के फूलने से राहत दिला सकते हैं. एसिडिटी के कारण कई हो सकते हैं. ऐसे में कौन सी चीजें आपको आराम दिला सकती हैं यहां जानें...

एसिडिटी, कब्ज की समस्या के साथ कई गंभीर बीमारियों के लिए रामबाण है अजवाइन! जानें अजवाइन के कई जबरदस्त फायदे

ये तीन ड्रिंक्स डायबिटीज को करेंगी कंट्रोल, Blood Sugar लेवल के लिए भी हैं असरदार!

Acidity Treatment: घरेलू उपाय कर पेट की गैस से राहत मिल सकती है Acidity Treatment: घरेलू उपाय कर पेट की गैस से राहत मिल सकती है

सुबह खाली पेट स्प्राउट्स खाने से पाचन होगा बेहतर, बढ़ेगी इम्यूनिटी, Weight Loss के साथ मिलेंगे शानदार फायदे!

इन घरेलू उपायों से एसिडिटी को करें कंट्रोल | How Can I Reduce Acidity In My Home?

1. तुलसी दूर करेगी एसिडिटी

एसिडिटी का इलाज करने के लिए नेचुरल तरीके भी अपनाएं जाते हैं. एसिडिटी के इलाज में तुलसी रामबाण दवा साबित हो सकती है. अगर आपको एसिडिटी की समस्या हो तो तुलसी के कुछ पत्ते चबा सकते हैं या तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाया जा सकता है. इससे आपको जल्द ही आराम मिल सकता है.

खानपान को लेकर कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये 5 गलतियां, जानें रोजाना कितने तेल का करें सेवन?

2. दालचीनी दिलाएगी एसिडिटी से छुटकारा

दालचीनी को कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर आप एसिडिटी होने पर इस मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है. दालटीनी को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप एसिडिटी या कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो आपको दालचीनी के मसाले को एक कप पानी में आधा चम्मच डालकर उबाल लें. इसको ठंडा होने पर दिन में 5 से 6 बार पिएं.

वेट लॉस-फ्रेंडली ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं सूजी की सब्जी का ढोकला, 10 मिनट में होगा तैयार, आसानी से घटेगा Belly Fat!

Acidity Home Treatmenet: दालचीनी एसिडीटी से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकती है Acidity Home Treatmenet: दालचीनी एसिडीटी से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकती है

3. छाछ हो सकता है बेहतर विकल्प

कई लोग छाछ पीना पसंद नहीं होगा लेकिन अगर एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको छाछ को दवाई के रूप में पीना होगा. छाछ भी एसिडिटी में कारगर उपाय हो सकती है. छाछ में लैक्टिक एसिड होता है, जो एसिडिटी से राहत दिलाने में फायदा दिला सकती है. छाछ में काली मिर्च और धनिया की पत्तियां मिलाकर इसका सेवन करने से आपको एसिडिटी से जल्द आराम मिल सकता है.

अर्जुन कपूर ने किया ऐसा लंच, जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन! देखें Photo

उबले अंडों से स्वादिष्ट, हेल्दी और शानदार नाश्ता झटपट तैयार करने के 4 तरीके

4. लौंग है पेट की गैस के लिए असरदार

लौंक के आपने कई फायदे सुने होंगे लेकिन क्या आपने लौंग को एसिडिटी से राहत दिलाने के लिए इस्तेमाल किया है, अगर नहीं तो एक बार आजमाकर जरूर देखें. एसिडीटी होने पर पेट में जलन हो तो लौंग चबा सकते हैं. पेट की गैस से राहत पाने के लिए लौंग को कई तरीकों से सेवन किया जा सकता है.

सॉफ्ट और चमकदार स्किन के लिए मूली का बनाएं पेस्ट, Hair Fall होगा कम, मिलेंगे सिल्की बाल और बेदाग त्वचा!

Treatment Of Acidity: लौंग से पेट की गैस को दूर किया जा सकता है. Treatment Of Acidity: लौंग से पेट की गैस को दूर किया जा सकता है.

5. दूध दिलाएगा छट से आराम

पेट की गैस होने पर आपका खाने तक का मन नहीं करता है साथ यह गैस आपको कई और तरह की परेशानियां दे सकती है. ऐसे में दूध आपके लिए काफी लाभदाय हो सकता है. दूध गैस्ट्रिक एसिड को बैलेंस करने में फायदेमंद माना जाता है.

दिन में किस समय नहीं पीनी चाहिए कॉफी और क्यों? जानें कॉफी पीने के फायदे-नुकसान

कब होती है एसिडिटी

पेट की गैस होने के कारण कई हो सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर एसिडिटी तब होती है जब पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक अम्ल खाने को टुकड़ों में नहीं तोड़ पाता, जिससे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ सकती है.

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

क्‍या होता है PCOS या PCOD, कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के उपाय

और खबरों के लिए क्लिक करें

ये पांच टिप्स वजन घटाने के साथ फूले हुए पेट को करेंगे अंदर, तेजी से घटेगा Body Fat, रहेंगे स्लिम-फिट!

ये पांच टिप्स वजन घटाने के साथ फूले हुए पेट को करेंगे अंदर, तेजी से घटेगा Body Fat, रहेंगे स्लिम-फिट!

बासी रोटी खाने के हैं गजब फायदे, ब्लड प्रेशर को करेगी कंट्रोल, Diabetes में है फायदेमंद, एसिडिटी, अपच से भी दिलाएगी छुटकारा!

ब्लड शुगर कंट्रोल करने, वजन घटाने और Blood Pressure नॉर्मल करने के लिए कारगर है एक कप केले की चाय!

गोखरू ब्लड शुगर कंट्रोल करने, किडनी रोगों से राहत पाने, यौन क्षमता बढ़ाने के साथ PCOS में कमाल है यह आयुर्वेदिक औषधी!

ट्विंकल खन्ना ने कई सेलिब्रिटी को दिया चैंलेंज, अक्षय कुमार, सोनाली बेंद्रे और सोनम कपूर ने खोला अपने डब्बे का राज!

भीगे हुए बादाम और चने दोनों में से कौन है ज्यादा फायदेमंद? खाली पेट भीगे हुए चने खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे!