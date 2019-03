Ramadan 2019 Date in India: कब शुरू होगा रमजान 2019, कब दिखेगा चांद? रमजान के पाक महीने से जुड़ी मान्यताएं

Ramadan 2019 Date nd Time in India: रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के लोग 30 दिन तक रोजे रखते हैं. इस दौरान रोजा रखने वालों को इस महीने में खान-पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है. रोजे के समय (Ramadan Timetable 2019) दिन में कुछ भी नहीं खाया-पीया जाता है. अगर आप सोच रहे हैं क‍ि रमजान क्या है (What is Ramadan), तो हम आपको बताते हैं. असल में रमज़ान या रमदान इस्लामी कैलेण्डर का नौंवा महीना है. मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने (Ramadan) को बेहद पवित्र मानते हैं. माना जाता है क‍ि इस महीने में रोज़े रखना, तरावीह की नमाज़ पढ़ना, क़ुरान तिलावत करना, ज़कात देना दान धर्म करने आपके पुण्य कई गुना बढ़ते हैं. अब सवाल यह है क‍ि रमजान 2019 कब है (When is Ramadan in 2019?) तो बता दें क‍ि साल 2019 में रमजान का पाक महीना 4 मई या 5 मई को चांद देखने के बाद शुरू होगा. बरकतों और रहमतों का यह महीना हर मुस्ल‍िम के लि‍ए बहुत फायदेमंद है. रमजान 2019 में मई के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है. इस पाक महीने की शुरुआत चांद (Chand aur Ramadan) को देखने के बाद होती है. अलस में यह चांद पर निर्भर करता है क‍ि रमजान कब से शुरू होता है. यह कई बार एक या दो दि‍न आगे पीछे हो सकता है. रमजान 2019 में मुस्लिम समाज के लोग 29 दिन रोजे रखेंगे और इसके अंति‍म द‍िन ईद मनाई जाती है.

क्या है रमजान और रमजान से जुड़ी मान्यताएं | What Is Ramadan? Things to Know About the Muslim Holy Month

माना जाता है कि रमजान के पाक महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं. इसलिए इस माह में किए गए अच्छे कर्मों का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और ऊपर वाला अपने बंदों के अच्छे कामों पर नजर करता है उनसे खुश होता है.

कहते हैं कि रमजान के पाक माह में दोजख यानी नर्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं.

रमजान के पाक महीने में अल्लाह से अपने सभी बुरे कर्मों के लिए माफी भी मांगी जाती है. महीने भर तौबा के साथ इबादतें की जाती हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान के सारे गुनाह धुल जाते हैं.

माहे रमजान में नफिल नमाजों का शबाब फर्ज के बराबर माना जाता है.

रमजान में रोजा रखा जाता है. रोजादार भूखे-प्यासे रहकर खुदा की इबादत करते हैं. वे सिर्फ सहरी और इफ्तार ही ले सकते हैं. रोजादार को झूठ बोलना, चुगली करना, गाली-गलौज करना, औरत को बुरी नजर से देखना, खाने को लालच भरी नजरों नहीं देखना चाहिए.

माना जाता है कि पाक रमजान माह में फर्ज नमाजों का शबाब 70 गुणा बढ़ जाता है.

रमजान मुबारक 2019

