Ramadan 2020: इबादत के महीने रमजान में रोजेदार इन 4 तरीकों से बनाएं सेवइयां, जानें रमजान में क्या होता है सहरी और इफ्तार

Ramadan 2020: इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, साल का नौवां महीना रमजान का होता है. इस्लाम धर्म के सबसे पाक महीनों में शुमार रमजान (Ramzan) का महीना शुरू होने वाला है. इसे इबादत का महीना कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से रोजा (Roja) रखा जाता है. रमजान के पूरे महीने (29 या 30 दिन) तक मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं. रमजान की शुरुआत चांद को देखकर की जाती है. इस बार रमजान की तारीख (Ramadan Date) अभी तक साफ नहीं है. ऐसे में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं है कि 2020 रमजान कब है (When Is Ramadan 2020) या रोजा कब से हैं? हर दिन की नमाज के अलावा रमजान में रात के वक्त एक विशेष नमाज भी पढ़ी जाती है, जिसे तरावीह कहते हैं. इस साल अगर चांद 23 अप्रैल को दिखाई देता है तो 24 अप्रैल को पहला रोजा (First Roza) रखा जाएगा. आज चांद का दीदार होने की संभावना है. इसलिए कल शनिवार 25 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा रखा जा सकता है. वहीं देश के कुछ हिस्सों में गुरुवार से रमजान की शुरुआत हो चुकी है. मुस्लिम समुदाय के लोग साल भर रमजान का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि इस महीने अल्लाह अपने बंदों को बेशुमार रहमतों से नवाजता है और दोजख (जहान्नम) के दरवाजे बंद कर के जन्नत (स्वर्ग) के दरवाजे खोल देता है. यहां जानें रमजान के बारे में सब कुछ और सहरी और इफ्तार (Sahri And Iftar) के लिए रमजान स्पेशल डिशेज (Ramdan Special Dishes), जिन्हें आप घर पर ट्राई कर सकते हैं.

इस्लाम में बेहद पवित्र माना जाता है रमजान माह