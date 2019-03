रमजान 2019 मुबारक: जानें सहरी और इफ्तार में क्या खाएं और क्या न खाएं Ramadan 2019: रमजान 2019 कब है (When is Ramadan in 2019?) अगर आप भी सबसे पहले इस बात का जवाब चाहते हैं तो बता दें कि इस साल इस्लामिक कैलेंडर का पाक महीना रमजान 2019 में मई के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है. यह पूरी तरह से चांद पर निर्भर करता है कि रमजान 2019 कब से शुरू होगा.