Side Effects Of Green Coffee: ग्रीन कॉफी पीने से सिर्फ फायदे ही नहीं, होते हैं कई गंभीर नुकसान Side Effects Of Green Coffee: चाय के अलग-अलग फ्लेवर्स के अलावा अब ग्रीन टी (Green Tea) के बाद ग्रीन कॉफी का प्रचलन भी लगातार बढ़ रहा है और विज्ञापनों में इसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, जिसमें वजन घटाना (Weight Loss) सबसे बड़ा फायदा है. लेकिन, ग्रीन कॉफी पीने के कई साइडइफेक्ट्स (Side Effects Of Green Coffee) भी हो सकते हैं.