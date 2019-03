मेकअप नहीं ये पेस्ट करेगा कमाल, लाएगा चेहरे पर नई चमक...

How to get rid from blackheads: आज का दौर तेजी का दौर है. आज हर लोग इतने व्यस्त हैं कि समय बचाने के लिए वह तरह-तरह के गैजेट यूज करते हैं. काम का बोझ इतना कि खुद का ख्याल रख पाने का भी समय नहीं मिलता. बढ़ता प्रदूषण और तनाव अच्छे भले चेहरे को मुरझाए हुए फूल सा बना सकता है. व्हाइट हेड्स, ब्‍लैक हेड्स (Blackheads) ऐसी समस्‍याएं हैं, जिनसे छुटकारा पाया तो जा सकता है, लेकिन समय की कमी के चलते हम पार्लर ही नहीं जा पाते और इन्हें छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेकअप का. लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे पेस्ट या पैक (Blackheads removal mask) के बारे में बताएं, तो कम समय लेते हुए आपकी इन समस्याओं को दूर कर देगा तो आप क्या कहेंगे...

व्हाइट हेड्स और ब्‍लैक हेड्स हटाने के लिए आपको लोग जाने कितने तरह के उपाय बता देंगे. पार्लर वाली तो जाने कौन-कौन सी ट्रीटमेंट और पैकेज आपके सामने रखेगी. अगर आप चाहती हैं कि काम सस्ते में बने तो रुख करें अपने किचन का...

Weight Loss: जितना मन करें खाएं, नहीं होगा वेट गेन, ये हैं Negative Calorie फूड



Weight Loss: विटामिन सी से भरपूर ये आहार करेंगे बैली फैट को बर्न...

ब्लैकहेड्स हटाने के के घरेलू उपाय और फेसपैक | कैसे पाएं ब्लैकहेड्स से छुटकारा (How to get rid from blackheads or blackheads removal mask)



बेसन के साथ दही और कॉफी का कमाल (Blackheads removal mask)

Blackheads removal mask: ब्लैकहेड्स हटाने के के घरेलू उपाय और फेसपैक



व्हाइट हेड्स और ब्‍लैक हेड्स से निजात पाने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच दही लें. इसमें इसकी आधी मात्रा में कॉफी पाउडर मिला लें और अब बेसन डाल कर अच्छे से घोल लें. जितनी भी गांठें बनी हों उन्हें हटा लें. इस पैक को चेहरे पर लगाएं. एक मिनट के बाद हल्की मसाद करें. इससे व्हाइट हेड्स और ब्लैकहेड्स दोनों ही दूर होंगे.

हड्डियां होंगी मजबूत, त्वचा बनेगी खूबसूरत और उतरेगा हैंगओवर... खजूर के 10 फायदे



Natural Aphrodisiacs, Boost Libido: यौन शक्ति बढ़ाने के काम आएंगे ये 4 फूड



नमी देना है जरूरी:

इस पैक से मसाज लेने के बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धोएं. इसके बाद टोनर का इस्तेमाल करना अच्छा साबित हो सकता है. अगर आपकी त्वचा ऑयली है या फिर आप पैक लगाने में आलस करते हैं, तो इस बात को सुनिश्च‍ित करें कि आप कभी भी त्वचा को नमी देना न भूलें. रात को सोते समय या नहाने के बाद अपने चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

अब नहीं मेकअप की जरूरत...

अगर आपने दही, बेसन और कॉफी पाउडर वाला पैक लगाया है, तो अब आप कहीं भी बिना मेकअप के जा सकती हैं. अब लोग आपके व्हाइट हेड्स और ब्‍लैक हेड्स को नहीं आपकी दमकती त्वचा को नोटिस करेंगे.

ताजा लेख