Skin Care Tips : त्वचा की देखभाल के आसान तरीके और जानें कैसे पाएं दमकती त्वचा

खास बातें पहले यह जान लें कि रूखी त्वचा का कारण क्या हो सकते हैं. स्किन केयर प्रोडक्ट (Skin Care Product) का चुनाव संभल कर करें. कई बार घरेलू नुस्खे (Home Remedies) त्वचा को नुकसान पहुंचा भी सकते हैं.

Skin Care Tips In Hindi: अगर आप भी त्वचा की देखभाल (Skin Care Tips) के आसान घरेलू नुस्खे तलाश रहे हैं तो यह लेख इसमें आपकी मदद कर सकता है. स्किन या त्वचा से जुड़ी समस्याओं के लिए हमेशा किसी त्वचा विशेषज्ञ से ही सलाह लें. कई बार घरेलू नुस्खे (Home Remedies) या खुद किए गए प्रयोग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. त्वचा की संरचना को समझ कर आप इसकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं. त्वचा की देखभाल कैसे (How to take care of skin) करें यह जान लेना आपके लिए जरूरी. तो चलिए आज आपको बताते हैं कि त्वचा की देखभाल कैसे करें (How do I take care of my skin?). अक्सर लोग पूछते हैं कि गर्मियों में त्वचा की देखभाल कैसे करें या रूखी त्वचा का कारण क्या हो सकते हैं. तो हम आपको बताते हैं कि सूखी त्वचा की देखभाल (Skin Care Tips) आप कैसे कर सकते हैं. कई बार लोग तैलीय त्वचा (Oily Skin) के लिए क्रीम या रूखी त्वचा के लिए ऐसे साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उन्हें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट (Skin Care Product) का चुनाव संभल कर करें. अगर आप भी 35 के बाद चेहरे की देखभाल (Face care) से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, तो चलिए हम करते हैं आपकी मदद और आपको बताते हैं कि कैसे आप पा सकते हैं दमकती त्वचा -

Natural Lip Scrubs: फटे होंठों से छुटकारा दे सकते हैं ये स्‍क्रब

​त्वचा को नई चमक दे सकता है संतरा, पढ़ें संतरे के फायदे, जानें फेसमास्क बनाने का तरीका

यहां पढ़ें त्वचा की देखभाल के तरीके और जानें कि कैसे रखें स्किन का ख्याल | Skin Care Tips : Know How To Take Care Of Skin

1- अगर आपको चमकती हुई त्वचा (Skin Care Points) चाहिए, तो कोई भी स्किन केयर क्रिम या लोशन वह कमाल नहीं कर सकता जो आपकी डाइट कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने आहार को संतुलित करें. इसके साथ ही साथ आपको स्किन को क्लीनजिंग और नरिशिंग भी देनी होगी. तो इसके लिए एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह कि बदलते मौसम में अपनी डाइट में हेल्थी फूड की शामिल करें. तलाभुना खाकर आप अपनी त्वचा को बेजान बना सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं. फल और सब्जियों का सेवन करें और हां अपनी डाइट में जूस को जरूर जगह दें. यह त्वचा को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है.

Skincare Tips: त्वचा की देखभाल के लिए आप घरेलू नुस्खे और प्राकृतिक उपाय अपना सकते हैं.

2- त्वचा में नई जान डालने के लिए आप स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाजार में उपलब्ध स्क्रब के बजाए आप घर पर तैयार स्क्रब का इस्तेमाल करें. यह आपको प्राकृतिक निखार देगा. यहां पढ़ें कैसे बनाएं घर पर ही स्क्रब - Homemade Skin Care Tips: बारिश के मौसम में ये 5 स्क्रब करेंगे स्किन की देखभाल

3- अब जब बता चल रही है स्किन केयर की तो यकीनन बहुत से लोग टेनिंग से परेशान होंगे. धूप आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए जरूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अच्छी क्वालिटी के मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें.

चेहरे पर दिखने लगे हैं पिंपल्स, तो आजमाएं इन आसान नुस्खों को

Calories In Mango Shake: जानिए आपको क्यों पीना चाहिए और क्यों नहीं...

चेहरे पर चमक लाएंगे ये घरेलू फेस पैक आज ही करें ट्राई

4- फेस मास्क (Face Mask) त्वचा में नई जान डाल सकते हैं. बाजार में कई तरह के फेस मास्क मौजूद हैं. लेकिन अगर आप अपने चेहरे को नुकसान या कैमिकल से बचा कर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप घर पर ही प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर फेसमास्क तैयार कर सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ फेस मास्क बनाने के आसान तरीके.

गर्मी में चेहरे की देखभाल कैसे करे? पढ़ें स्किन केयर टिप्स, गर्मियों में ग्लोइंग स्किन के उपाय, अपनाएं 4 फेस मास्क

5. घर पर बनाए गए फेस मास्क त्वचा में निखार लाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं. प्राकृतिक सामग्री जैसे- केला, पपीता, जौ, एलोवेरा, शहद, आदि चीजें आपकी त्वचा में चमक व निखार लाते हैं. आप शहद और केले से फेस मास्क बना सकती हैं. आधे पके केले मसल लें, उसमें दूध, एक बड़ा चमम्च चंदन पाउडर और आधा बड़ा चम्मच शहद मिला लें. अब इस मास्क को 20-25 मिनट तक चेहरे पर लगाए रहने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. यह मास्क तैलीय तव्चा के लिए लाभदायक है, क्योंकि चंदन पाउडर त्वचा से अतिरिक्त तेल को हटाता है, जबकि केला त्वचा में नमी बनाए रखता है.



और खबरों के लिए क्लिक करें.

चेहरे पर निखार लाएंगे शहद, केले और पपीता से बने फेसपैक

हल्दी से तैयार करें नैचुरल फेस मास्क और घर पर ही पाएं पॉर्लर जैसा निखार