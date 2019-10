Skin Care Tips: इन चीजों को खाने से हो सकते हैं पिम्पल, जानें मुंहासे और पिम्पल से बचने के घरेलू नुस्खे

खास बातें ज्यादा तेलीय चीजों के सेवन हो सकते हैं पिम्पल. पिम्पल से बचने के जानिए घरेलू उपाय. क्या खाने से हो सकते हैं चेहरे पर पिम्पल.

Healthy Skin Tips: क्या आपके चेहरे पर भी हर दूसरे दिन पिम्पल हो जाते हैं? कई लोग तो पिम्पल होने की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकलते, यह समस्या ज्यादातर नई कम उम्र के लोगों को होती है जिनमें 20 साल से 40 साल तक के लोग शामिल हो सकते हैं. इनसे निजात पाने के लिए वह हर संभव नुस्खा और इलाज अपनाते हैं. कील-मुंहासे वो स्किन से संबंधित वो अवस्था है जिसमें चेहरे पर काले या लाल रंग के दाने जैसे हो जाते हैं. इन्हें दबाना ठीक नहीं होता, क्योंकि इसके बाद चेहरे पर गहरे दाग-धब्बे बन जाते हैं जिनसे छुटकारा पाना और भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में चेहरे पर निशान तक पड़ जाते हैं. अगर आपको भी ऐसी ही कोई परेशानी है, तो एक बार अपनी रोजाना की आदतों पर गौर कीजिए, कि कहीं आपकी खाने-पीने से जुड़ी आदतें (Eating Habits), तो मुंहासों को न्यौता तो नहीं दे रही! अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस बात का जवाब तलाशते है कि कैसे मुंहासों को हमेशा के लि‍ए दूर कि‍या जा सकता है (How to remove pimples naturally). अगर आप पिम्पल का इलाज, मुंहासों के घरेलू उपचार (Remedies For Pimples), पिम्पल के निशान हटाने, पिम्पल से छुटकारा कैसे पाएं जैसे सवालों में घि‍रा खुद को पाते हैं तो यह लेख आपके काम का है. हमने आपके लिए तलाशे हैं कुछ ऐसे नुस्खे जो सिर्फ पिम्पल से ही नहीं उनके दाग-धब्बों (Get Rid of Acne Marks) से भी आपको छुटकारा दिला सकते हैं. ऑयली स्किन वाले (Oily Skin) लोगों के साथ तो दानों की समस्या बार बार लौट कर आती है. क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या खाने से हो सकते हैं पिम्पल तो यहां पढ़िए.. अगर आप अपने चेहरे पर होने वाली इस समस्या (Pimple Problem) से खुद को बचाए रखना चाहते हैं तो इससे बचाव के नुस्खे भी जानिए..

पिम्पल होने के कारण | Pimple Causes

1. हम जरा सा सिरदर्द होने पर भी दवाई खा लेते हैं. दवाईयों के ज्यादा सेवन से भी पिंपल्स हो सकते हैं. इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंस भी पिंपल्स होने का एक बड़ा कारण है. महिलाओं में पिम्पल होने की संभावना ज्यादा हो सकती है.

2. जो चीजें शरीर का एकदम से गर्म कर देती हैं ये जिनका ताप शरीर में काफी देर तक रहता है उनके सेवन से भी पिम्पल हो सकते हैं. ऐसे चीजों में नॉनवेज के साथ और भी कई चीजें हो सकती हैं.

3. कई लोग मानते हैं कि ज्यादा तेलीय चीजें खाने से भी पिम्पल होते हैं इनमें तेल, घी और कई तरह के जंक फूड शामिल हैं.

4. धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है. धूम्रपान का ज्यादा सेवन करने से भी पिम्पल हो सकते हैं.

5. आप अक्सर जंक फूड्स का सेवन करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके चेहरे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

पिंपल्स, मुंहासे या दानों को कैसे करें दूर, यहां हैं घरेलू नुस्खे | Powerful Home Remedies for Acne or Pimple Problem



सामग्री - Ingredients



नींबू का जूस

एक चम्मच शहद

1. शुरुआत के लिए सबसे पहले एक कटोरी लें और उसमें नींबू का जूस डाल लें.

2. इसके बाद इसमें शहद मिलाएं. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिल लें.

3. इस मिश्रण को अपने चेहरे पर और पिंपल्स वाली त्वचा पर लगा लें. तकरीबन 15 मिनट तक इसे त्वचा पर रहने दें.

4. सूख जाने के बाद हल्के गर्म पानी से साफ कर लें.

नोट: अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव बिना डॉक्टर की सलाह के न करें.

