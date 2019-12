रुला रहा है प्याज, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है मिम्स और जोक्स के साथ जमकर मजाक...

प्याज की कीमतें तकरीबन हर किसी की आंखों में आंसू ला चुकी हैं. दिल्ली में कुछ खुदरा बाजारों में तो प्याज की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है. जब भी प्याज के दाम (Onion Prices) बढ़ते हैं, लगभग हर भारतीय घर प्रभावित हो जाता है. आजकल प्याज की कीमत लगभग 70-80 रुपये प्रति किलो है, जिसके बाद आम जनता का सब्जियों का बजट बिगड़ा हुआ है. कई लोग हालांकि कीमती प्याज को गोभी और मूली जैसे अन्य सस्ते विकल्पों के साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों के पास अब प्याज खरीदने के लिए अधिक लागत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. प्याज के लिए सोशल मीडिया पर भी हैशटैग ट्रेंडिंग में हैं. प्याज की बढ़ती कीमतों को लोगों ने बड़े मजाकिया तरीके से पेश किया है. तो चलिए कुछ देर के लिए प्याज के बढ़े दामों के दर्द को भुलाकर जरा सा मुस्कुरा लिया जाए और रुख किए जाए ट्विटर का जहां लोगों ने प्याज की बढ़ी कीमतों पर तंज कसना जारी रखा हुआ है.

कुछ लोगों ने तो प्याज को इतना संभाल कर रख लिया है कि उसे तालों में बंद कर दिया...

Keep the bag of onion locked because the price high in Assam.per kg 80 rupees. pic.twitter.com/Qwdq5irLim