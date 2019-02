Combat Exam Stress: ऐसे 5 आहार जो दूर करेंगे एग्जाम स्ट्रेस

What is Exam Stress & How to Deal with it: जल्द ही परीक्षाएं आने वाली हैं, ऐसे में ज्यादातार छात्र चिंता और तनाव के दौर से गुजरने लगते हैं. परीक्षा को लेकर तनाव और घबराहट (Exam Stress) होना आम बात है. हर व्यक्ति की तनाव झेलने की क्षमता अलग होती है और हर व्यक्ति इसके लिए अलग तरह से रिएक्ट करता है. हालांकि कई बार किशोरों के लिए परीक्षा के इस तनाव (Exam stress and pressure) को झेलना बेहद मुश्किल हो जाता है. परीक्षा में तनाव के कई कारण हो सकते हैं जैसे बहुत सारा सिलेबस याद करना होता है, परीक्षा में आने वाले सवालों को लेकर हमेशा अनिश्चतता बनी रहती है. परिवार और दोस्तों को छात्रों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं. आगे किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना जरूरी होता है. अक्सर छात्रों को यह चिंता सताती है 'अगर मैं फेल हो गया तो' या 'अगर मुझे परीक्षा में कुछ नहीं आया तो'. इस के लिए अपनी पढ़ाई पर अच्छी (How to Deal With Exam Stress) तरह ध्यान दें. अगर अपके दिमाग में इस तरह के विचार आते रहेंगे तो आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकेंगे. अगर आप परीक्षा के तनाव से जूझ रहे हैं तो अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि यह जीवन की छोटी सी अवस्था है, हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है. इसके साथ ही साथ आप अपने आहार में कुछ बदलाव कर भी इस तनाव को कम कर सकते हैं. वह क्या चीजें होंगी यह हम आपको बताते हैं-

यहां है ऐसे 5 आहार जो दूर करेंगे एग्जाम स्ट्रेस - 5 foods that can help you combat exam stress

1. नाशपाती

जरूरी खनिजों का एक अच्छा स्रोत और विटामिन सी से भरपूर नाशपाती परीक्षा के तनाव को कम करने में मददगार होता है. यह हाई एंटीऑक्सिडेंट गुणों से भरपूर होता है और नसों को आराम पहुंचाने में मददगार है. कुल मिलाकर तनाव को दूर करने में नाशपाती सही साबित होगी.

2. चैरी

डीके पब्लिशिंग हाउस की किताब 'हीलिंग फूड्स' के अनुसार, चैरी में मेलाटोनिन (melatonin) होता है, जो नींद को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए जाना जाता है. अपने दैनिक आहार में चैरी को शामिल करने से आपको अपने नींद के चक्र को मैनेज करने में आसानी होगी. अच्छी नींद होने से तनाव भी दूर होता है.

चैरी में मेलाटोनिन (melatonin) होता है.

3. गोजी बैरीज़

गोजी (Goji या वुल्फबेरी) Lycium barbarum या Lycium chinense फल है. इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इनमें उच्च मात्रा में कोलीन होता है, जिसका इस्तेमाल हमारे यकृत द्वारा बीटालाइन बनाने के लिए किया जाता है, जो तंत्रिकाओं को आराम देने के लिए जाना जाता है.

4. दूध (Milk)

पोषण विशेषज्ञ डॉ. रुपाली दत्ता के अनुसार, "दूध विटामिन बी 12 का एक अच्छा स्रोत है, जो हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए अच्छा है. इसमें ट्रिप्टोफेन भी होता है, जो हमारे नींद चक्र को नियंत्रित करता है.

5. अंडे (Eggs)

अंडे प्रोटीन, कोलिन, B विटामिन और मोनो और पॉलीअनसेचुरेटेड वसा से भरपूर होते हैं, जो स्वस्थ तंत्रिका तंत्र को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हैं और याददाश्त बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं. अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने से आपको एग्जाम स्ट्रेस से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है. ये खाद्य पदार्थ दिमाग को भी एक्टिव रखने का काम करते हैं. ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं. तो बस कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें. गुड लक!

नोट: अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. आहार में कोई भी बदलाव डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें.

