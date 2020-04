Food To Avoid In Summer: गर्मियों में नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, स्वास्थ्य को हो सकता है नुकसान, आज ही किचन से करें दूर

Food To Avoid In Summer: गर्मियों में इन 5 चीजों का सेवन करने से हो सकता है नुकसान

Food To Avoid In Summer: गर्मियां शुरू हो गई हैं. अब तक हमने सर्दी के सारे सामान को पैक भी कर दिया होगा और गर्मियों का सामान बाहर निकाल दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ सामान पर ही लागू नहीं होता बल्कि आपका खाना भी अब गर्मियों के मुताबिक होना चाहिए. गर्मियों में अगर आपने खानपान से जुड़ी कुछ गलतियां की तो आपको इसके नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं. आयुर्वेद में भी मौसम के अनुसार चीजों को खाने-पीने की सलाह दी जाती है. गर्मियों में हमें गर्म तासीर वाली चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए (Food To Avoid In Summer), जिन्हें हम अक्सर सर्दी के मौसम में स्वाद और जायके के लिए इस्तेमाल किया करते थे. जी हां! अगर आप इस चीजों का सेवन गर्मियों में करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. कई लोग जानना चाहते हैं कि गर्मियों में क्या नहीं खाना चाहिए (What Should Not Eat In Summer). कई बार गर्मियों में हमें कुछ हेल्दी चीजों को भी त्यागना पड़ सकता है सिर्फ इसलिए कि उनकी तासीर गर्म होती है और गर्मियों में उनका सेवन करने से वह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदाय हो सकते हैं. यहां हम कुछ ऐसी ही चीजों की लिस्ट दे रहे हैं जिन्हें आपको गर्मियों में अपनी डाइट से दूर करना चाहिए.

गर्मियों में क्या नहीं खाना चाहिए | What Should Not Eat In Summer

1. गरम मसाले (Hot Spices)