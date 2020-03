Weight Loss: अपनी वेट लॉस डाइट में शामिल करें ये पांच जूस, नेचुरल तरीके से घटेगा Body Fat और मोटापा!

How To Lose Weight: इन तरह के जूस का सेवन कर आसानी से घटाएं वजन

खास बातें पेट और कमर की चर्बी घटाने के लिए पिएं ये जूस. नेचुरल तरीके से वजन घटाने के लिए ट्राई करें ये टिप्स. पिएंगे ये 5 तरह के जूस तो आसानी से घटेगा वजन.

Best Weight Loss Juice: आप भी आसानी से वजन घटाना (Easy Weight Loss) चाहते होंगे, दिन के व्यस्त कार्यक्रम के चलते आप भी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको तेजी से वजन घटाने (Fast Weight Loss) के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय (Easy Home Remedies) आजमाने होंगे. वजन घटाने के सबसे आसान उपायों (Easiest Ways For Weight Loss) में आप कुछ ड्रिक्स को अपना सकते हैं. अगर आप वेट लॉस (Weight Loss), यंग लुक और फिट बॉडी पाना चाहते हैं तो आपके लिए नेचुरल तरीके से वजन घटाने (Natural Weight Loss) के कई हेल्दी तरीके हो सकते हैं. जैसे वजन घटाने के लिए वेजिटेबल जूस (Vegetable Juice For Weight Loss). वेजिटेबल जूस न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है बल्कि फैट बर्न (Burn Fat) करने में भी फायदेमंद माना जाता है. यह आपने को बेहतर करने में भी लाभदायक माना जाता है. वेजिटेबल जूप आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने (Vegetable Juice Boost Immunity) में फायदेमंद हो सकता है. वजन घटाने के तरीके (Ways To Lose Weight) कई हो सकते हैं, लेकिन अगर आसान तरीके से वजन घटाया (Easy Weight Loss) जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है. यहां हम बता रहे हैं कि आसानी वजन घटाने के लिए इन जूस (Juices For Weight Loss) को अपनी वेट लॉस डाइट (Weight Loss Diet) में शामिल कर सकते हैं.

ये पांच तरह के जूस आसानी से घटाएंगे वजन | Five Types Of Juice Easily Reduce Weight

1. लौकी का जूस

लौकी का जूस न सिर्फ आसानी से बल्कि तेजी से भी वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है. लौकी में हाई फाइबर और कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है. रोज सुबह एक गिलास लौकी का जूस पीने से पेट भरा महसूस होने के कारण आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं जो आपके वजन को कंट्रोल करने में फायदा दे सकता है.

2. टमाटर का जूस

कई अध्ययनों में यह सामने आ चुका है कि टमाटर का जूस आपका वजन घटा सकता है. टमाटर का जूस पीने से पेट की चर्बी कम हो सकती है. टमाटर के जूस को अपनी वेट लॉस डाइट में शामिल करने से आप कमर की चर्बी को भी कम कर सकते हैं.

3. करेले का जूस

करेले के जूस का इस्तेमाल वैसे तो डायबिटीज में किया जाता है, लेकिन आप इसे वेट लॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. करेला हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है. करेले का जूबस पीने के कई फायदे हो सकते हैं जिनमें से एक वजन घटाना भी शामिल है.

4. पालक का जूस

पालक में काफी मात्रा में आयरन मौजूद होता है जो वजन घटाने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप पालक के जूस को अपनी वेट लॉस डाइट में शामिल करेंगे तो आपका वजन आसानी से कम हो सकता है.

5. बीटरूट जूस

चुकंदर के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं जिनमें से एक वजन घटाना भी है. बीटरूट जूस में कम कैलोरी, विटामिन सी, फोलेट, मैग्नेशियम, आयरन, कॉपर और पोटेशियम होता है जो आपको शरीर में एनर्जी लेवल को बनाए रखता है.

