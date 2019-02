Super Snow Moon: आज दिखेगा सुपर स्नो मून, क्या है खान-पान से जुड़ी सावधानियां!

Super Snow Moon 2019: आज की रात दिखेगा सुपर स्नो मून. आज माघ पूर्णिमा (Magha Purnima 2019) है. जी हां, आज का दिन या कहें कि रात बेहद खास है. क्योंकि आज रात को जो होने वाला है वह आज के बाद पूरे सात साल बाद दोबारा दिखेगा. जी हां, आज है नासा के मुताबिक आज की रात यानी 19 फरवरी की रात चांद धरती के बेहद करीब होगा. इसके बाद यह इतना करीब साल 2026 में आएगा. आज रात चांद अपने आकार में करीब 14 फीसदी बड़ा दिखेगा और इतना ही नहीं यह 30 फीसदी ज्यादा चमकीला भी होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि सुपर स्नो मून देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सुपर स्नो मून कब दिखेगा, सुपर स्नो मून (Super Snow Moon 2019) देखने का सही समय क्या है. तो आपको बता दें कि नासा के अनुसार सुपर स्नो मून देखने का सबसे सही समय है रात के 9 बजकर 23 मिनट.

इससे पहले चंद्र ग्रहण 21 जनवरी को (Lunar Eclipse 2019) साल 2019 का पहला चंद्र ग्रहण हुआ था. इस दिन निकलने वाले चंद्रमा को सुपर वुल्फ ब्लड मून (Super Wolf Blood Moon) का नाम दिया जाता है. यह ग्रहण कुल 3 घंटे 30 मिनट रहा था. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था. भारतीय समयानुसार ये ग्रहण 21 जनवरी को सुबह 10:41 बजे शुरू हुआ. यह साल 2019 में होने वाले चंद्रग्रहण में पहला और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण था. इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण 29 मई 2021 में लगेगा. इसलिए भी ग्रहण का महत्व बढ़ गया था. इससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में हुआ सोलर इक्लिप्स भी भारत में देखने को नहीं मिला था.

कितने बजे दिखेगा सुपर स्नो मून - Super Snow Moon 2019: India timings, date



Super Snow Moon Timing in Delhi, Kolkata and Mumbai: आज माघ पूर्णिमा है और आज के दिन चांद का अपना अलग ही महत्व है. और ऐसे में सुपर स्नो मून होना तो और भी रोचक हो जाता है. इस पूर्णिमा पर दिखने वाला यह चांद इस साल में आने वाली हर पूर्णिमा (Purnima in 2019) का सबसे बड़ा और चमकीला चांद होगा. हालांकि उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली हुई है और असामान बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन अगर आसमान साफ रहा तो दिल्ली में 6.30 बजे से, मुंबई में 5.20 बजे से और कोलकाता में सूरज डूबने के बाद देखा जा सकेगा.



कैसे होगा सुपर स्नो मून - Super Snow Moon: What Is It? When Is It?



What and When is Super Snow Moon: असल में फुल मून तकरीबन 9 बजकर 23 मिनट पर होगा. ऐसा तब होगा जब सूरज चांद के 180 डिग्री उल्टी दिशा में होगा. आज है नासा के मुताबिक आज की रात यानी 19 फरवरी की रात चांद धरती के बेहद करीब होगा. इसके बाद यह इतना करीब साल 2026 में आएगा.

क्या रखें खानपान से जुड़ी सावधानियां-

Super Snow Moon: साल 2019 की शुरुआत में ही सुपर ब्लड मून अमेरिका के कुछ हिस्सों में नजर आया था और आज रात सुपर स्नो मून दिखने वाला है. सुपर ब्लड मून असल में ग्रहण के चलते होतो है. लेकिन आज का खगोलिय नजारा कुछ अलग होगा आज चांद लाल नहीं दिखेगा, क्योंकि आज ग्रहण नहीं है. हां, आज के दिन चांद अपने आकार में पहले से बड़ा दिखेगा. तो इस बात से यह तो साफ है कि सुपर स्नो मून में आपको खानपान से जुड़े किसी तरह के कोई परहेज की जरूरत नहीं. आप इस दौरान जो चाहें खा-पी सकते हैं.

