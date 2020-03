Boost Immunity: बदलते मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ये 5 फूड्स सर्दी और फ्लू से करेंगे बचाव!

How To Boost Immunity: ये फूड्स संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं.

खास बातें बदलते मौसम में सर्दी और फ्लू हमें परेशान कर सकते हैं. मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली हमें संक्रमणों से लड़ने में मददकर सकती है. इन फूड्स को डाइट में शामिल कर बढ़ाएं इम्यूनिटी.

How To Boost Immunity: मौसम बदल रहा है बेशक यह मौसम हमें सर्दी से राहत दिला सकता है लेकिन यह हमें सर्दी, खांसी (Cold-Cough) और बुखार (Fever) जैसी परेशानियों से घेर सकता है. कमजोर इम्यूनिटी (Weak Immunity) वाले लोगों को इस मौसम में फ्लू के प्रकोप (Flu Outbreak) का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है. कोरोनावायरस (Coronavirus) और मौसमी फ्लू (Seasonal Flu) के डर के मद्देनजर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सभी तरह के संक्रमणों को इफेक्टिव तरीके से रोकना (Effectively Prevent Infections) जरूरी है. हेल्दी भोजन करना इम्यूनिटी बूस्ट (Boost Immunity) करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और पहला कदम होना चाहिए. कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने (Foods That Increase Your Immunity) के लिए सबसे ज्यादा असरदार हो सकते हैं. यहां जानें ऐसी 5 चीजों के बारे में जो नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं आपकी इम्यूनिटी. बदलते मौसम के दौरान कोरोना वायरस का कहर (Coronavirus Havoc) भी देखने को मिल रहा है. इस वजह से भी लोग अपनी इम्यूनिटी (Immunity) को लेकर काफी सजग हैं. कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि इम्युनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएँ? (Immunity-Boosting Foods) इम्युनिटी बढ़ाने की होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आयुर्वेदिक दवा (Ayurvedic Medicine To Increase Immunity) के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं लेकिन नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाना (Naturally Ways To Increas Immunity) ही सर्वोत्तम उपायों में एक है जो आपको इस मौसम में संक्रमण से बचा सकता है.

ये 5 फूड्स नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं इम्यूनिटी | 5 Foods That May Boost Immunity Naturally



1. खट्टे फल (Citrus Fruits)

श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर को सामान्य संक्रमणों और बीमारियों से बचाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन शरीर खुद इनका उत्पादन नहीं कर पाता है. विटामिन सी को सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारगर माना जाता है. विटामिन सी का सेवन बढ़ाने के लिए रोजाना खट्टे फल जैसे संतरे और अंगूर का सेवन करें. यह नेचुरल तरीका आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में ममद करेगा.

How To Boost Immunity: संतरे विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो प्रतिरक्षा बनाने में मदद कर सकते हैं How To Boost Immunity: संतरे विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो प्रतिरक्षा बनाने में मदद कर सकते हैं

2. ब्रोकली (Broccoli)

हरे रंग की सब्जी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बहुत सारे फाइबर होते हैं. यह एंटीऑक्सिडेंट यौगिकों में भी समृद्ध होती है. ये सभी गुण ब्रोकोली को प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक महान भोजन बनाते हैं. अगर आप भी नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना ब्रोकली का सेवन करें.



3. लहसुन (Garlic)

लहसुन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए जानी जाती है. लहसुन ब्लड प्रेशर को प्रबंधित करने और धमनियों को सख्त होने से रोकने में मदद कर सकती है. लहसुन को पहले ही फ्लू और इंफेक्शन से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. आप भी लहसुन का सेवन कर नेचुरल तरीके से इम्यून सिस्टम को बेहकर कर सकते हैं.

4. अदरक (Ginger)

अदरक, अदरक में पाया जाने वाला एक यौगिक खांसी, गले में खराश और सूजन वाली बीमारियों से लड़ने में प्रभावी माना जाता है. अदरक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और स्थिर करने में भी मदद कर सकता है. ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदर का सेवन करने से न चूकें.

How To Boost Immunity: अदरक को डाइट में शामिल कर बढ़ाएं इम्यूनिटी How To Boost Immunity: अदरक को डाइट में शामिल कर बढ़ाएं इम्यूनिटी

5. हल्दी (Turmeric)

हल्दी का उपयोग सदियों से सूजन और संक्रमण से लड़ने के लिए उपचारात्मक प्रयोगों में किया जाता रहा है. प्राचीन दवाएं साबित करती हैं कि हल्दी, जिसमें कर्क्यूमिन यौगिक की उच्च मात्रा होती है, एंटीऑक्सिडेंट में समृद्ध होती है. हल्दी हृदय रोगों, कैंसर और अल्जाइमर रोग को रोकने में भी मदद कर सकती है.

रोकथाम इलाज से बेहतर है- हम सभी ने इसे कई बार सुना है. वायरस की महामारी और प्रचंड फ्लू की इस अवधि के दौरान इन फूड्स को डाइट में शामिल करने यह सही समय है.

