Benefits Of Flax Seeds: औषधीय गुणों से भरपूर अलसी के बीज मोटापा घटाने में हैं कमाल, स्किन, बालों और डायबिटीज में भी रामबाण!

Health Benefits Of Flax Seeds: अलसी के बीज आपके लिए काफी फायदेमंद होते हैं! अलसी के औषधीय गुण (Medicinal Properties Of Flaxseed) कई बीमारियों के लिए रामबाण हो सकते हैं. अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरुक हैं तो आपको अलसी के बीज के फायदों (Benefits Of Flaxseed Seeds) को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. भूरे-काले रंग के यह छोटे छोटे बीज, हार्ट डिजीज (Heart Disease) के लिए भी कमाल हो सकते हैं. अलसी के बीज के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Flax Seeds) कई होते हैं. अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड (Omega-3 Fatty Acid) भरपूर मात्रा में होता है जो सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं. अलसी का तेल (Linseed Oil) भी काफी गुणकारी होता है. इनके सेवन से शरीर में ऊर्जा और फूर्ति का एहसास होता है. अलसी में मौजूद घुलनशील फाइबर्स, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. अलसी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइटो कैमिकल्स, बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है, जिससे त्वचा पर झुर्रियां (Wrinkles On The Skin) से छुटकारा पाया जा सकता है.

इससे त्वचा (Skin) चमकगदार हो सकती है. अलसी में अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है, जो ऑथ्राईटिस, अस्थमा, डाइबिटीज (Diebetes) और कैंसर से लड़ने में मददकर सकता है. साथ ही अलसी बालों के लिए (Flax Seeds For Hair) भी फायदेमंद माना जाता है. यहां जानें अलसी क्यों और कैसे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद...

Benefits Of Flax Seeds: वजन घटाने में फायदेमंद हैं अलसी के बीज!

अलसी के बीज खाने का तरीका

इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी अच्छी चीज खाएं तो उसे सही तरीके से खाएं, जिससे वह आपको फायदा पहुंचा सके. यह जानना जरूरी है कि आप अलसी को किस तरह खाएं (How To Eat Flaxseeds). तो हम बताते हैं. आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए अलसी के बीज को 5 मिनट तक भून लें. भूने अलसी के बीज (Roasted Flax Seeds) को ग्राइंडर में पीस लें. अब आप रोज इसे पाउडर को एक चम्मच ले सकते हैं.

1. बालों के लिए फायदेमंद हैं अलसी के बीज

अलसी के बीज विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण बालों के विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे अच्छे विटामिनों में से एक होता है जो बालों और जड़ों को क्षति से रोकता हैअलसी ओमेगा -3 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत होते हैं. स्वस्थ बाल विकास के लिए ये फैटी एसिड आवश्यक होते हैं.

2. दिल के रोगों में अलसी के बीज हैं फायदेमंद

अलसी के बीज हार्ट डिजजी में मददगार हो सकते हैं. अलसी में मौजूद घुलनशील फाइबर्स, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में फायदेमंद हो सकते हैं. इससे हार्ट की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है, और ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है.

Benefits Of Flax Seeds: दिल की बीमारियों में लाभदायक हैं अलसी के बीज

3. वजन घटाने में कमाल हैं अलसी के बीज

अलसी के बीजों का सेवन करने से आपका वजन कम हो सकता है. अलसी शरीर से एक्ट्र फैट को निकलने में मददगार हो सकती है. अलसी के बीज उन सभी खाद्य पदार्थों से समृद्ध होते हैं, जिनकी जरूरत वजन घटाने के लिए होती है, जैसे फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट.

4. स्किन पर झुर्रियों से राहत दे सकती है अलसी

स्किन पर पड़ने वाली झुर्रियां बुढ़ापे की निशानी हो सकती हैं. ये रेखाएं युवावस्था के दौरान भी आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित कर सकती है. अलसी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइटोकैमिकल्स त्वचा पर झुर्रियां से राहत दिला सकता है.

5 डायबिटीज में फायदेमंद हो सकते हैं अलसी के बीज

डायबिटीज के रोगियों के लिए अलसी के बीज काफी फायदेमंद हो सकते हैं. अलसी के बीजों में कार्ब की मात्रा न के बराबर होती है. अलसी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद हो सकता है. डायबिटीज के शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर सकती है.

