Weight Loss: तेजी वजन घटाने के लिए हल्दी है असरदार, नेचुरल तरीके से वजन घटाने के लिए आसान उपाय है यह सुपरफूड!

खास बातें वजन घटाने के लिए हल्दी का करें इस्तेमाल तेजी से कम होगा वजन! पेट की चर्बी को कम करने के लिए हल्दी का करें सेवन. वजन घटाने (Weight Loss) के लिए आसान है यह उपाय.

Turmeric For Weight Loss: क्या हल्दी वजन घटाने के लिए फायदेमंद हो सकती है? वैसे तो हल्दी के कई फायदों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा लेकिन, हल्दी के सेवन से आप वजन कम (Weight Loss) कर सकते हैं यह शायद आप पहली बार सुन रहे हों. वजन घटाने के लिए भोजन (Weight Loss Food) में हम कई तरह के फूड्स को शामिल करते हैं लेकिन अगर आप तेजी से वजन घटाने (Fast Weight Loss) के बारे में सोच रहे हैं तो आप हल्दी को अपने वजन घटाने वाले आहार (Weight Loss Diet) में जोड़ सकते हैं. हल्दी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए (Turmeric To Control Diabetes) फायदेमंद मानी जाती है, साथ ही हल्दी कैंसर से बचाव करने में, खून साफ करने, दिमाग स्वस्थ रखने, शरीर को डिटॉक्स (Detox Body) करने में फायदेमंद होती है, लेकिन हल्दी वजन कम करने के लिए (Turmeric To Lose Weight) भी हल्दी काफी कारगर साबित हो सकती है. मोटापे से परेशान लोग वजन कम करने वाली डाइट (Weight Loss Diet), वजन कम करने वाली एक्सरसाइज (Weight Loss Exercise) के साथ मोटापा घटाने (Reduce Obesity) के तरीके ढूंढते रहते हैं लेकिन हमारे किचन में ही आसानी से वजन घटाने वाली चीज मौजूद है तो क्यों न इसका इस्तेमाल किया जाए. वजन कम करने के लिए हल्दी (Termeric For Weight Loss) एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, लेकिन वजन कम करने के लिए हल्दी का सेवन कैसे करें यह सवाल आपके मन भी आ रहा होगा, तो यहां बता रहें कि हल्दी कैसे घटाती है आपका मोटापा (How Turmeric Reduces Your Obesity) और वजन घटाने के लिए कैसे करें हल्दी का इस्तेमाल...

तेजी से वजन घटाने के लिए करें डाइट प्लान, आसानी से कम होगा Belly Fat और शरीर का मोटापा!

अचार का ज्यादा सेवन यौन स्वास्थ पर डालता है असर, बढ़ा सकता है कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी के लिए भी खतरनाक!

Turmeric For Weight Loss: वजन घटाने के लिए हल्दी है फायदेमंद, तेजी से कम करेगी मोटापा

10 दिन में वजन घटाने के लिए फॉलो करें मूंग दाल डाइट प्लान, पेट की चर्बी के साथ तेजी से कम होगा Body Fat!

वजन घटाने के लिए हल्दी है फायदेमंद | Turmeric Is Beneficial For Weight Loss

हल्दी भारत का पारंपरिक औषधि माना जाता है. एक ओर जहां हल्दी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वहीं यह पेट की चर्बी (Belly Fat) को कम करने में मददगार हो सकती है. रोजाना डाइट (Dialy Diet) में हल्दी को शामिल करके आप सूजन और गैस (Acidity) जैसी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं. भारतीय आयुर्वेद में हल्दी को दर्द निवारक दवा (Turmeric Pain Reliever) के तौर पर भी उपयोग किया जाता रहा है.

10 मिनट में बनने वाला यह पालक सूप Weight Loss Diet करने वालों के लिए है कमाल, तेजी से कम होगा मोटापा!

फिश ऑयल आंखों की रोशनी बढ़ाने, मोटापा घटाने के साथ देता है कई और भी कमाल के फायदे!

सेहत के लिए हल्दी के फायदे | Benefits Of Turmeric For Health

हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है. करक्यूमिन कई तरह की बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है. इम्यून सिस्टम (Immune System) और इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए हल्दी का सेवन फायदेमंद होता है. सुबह के समय गुनगुने पानी के साथ हल्दी का सेवन करने से पाचन तंत्र बेहतर हो सकता है. हल्दी का सेवन खाली पेट करने से ब्लड शुगर (Blood Sugar) नियमित रहता है और वजन कम करने में मदद मिलती है. खाली पेट हल्दी का सेवन करने से बॉडी डिटॉक्स हो सकती है. शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने के लिए सुबह गुनगुने पानी के साथ हल्दी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है.

काजू खाने के होते हैं ये 8 जबरदस्त फायदे, बालों को झड़ने से रोकने, पाचन बेहतर करने में कारगर! और भी कई फायदे

सुबह खाली पेट स्प्राउट्स खाने से पाचन होगा बेहतर, बढ़ेगी इम्यूनिटी, Weight Loss के साथ मिलेंगे शानदार फायदे!

Weight Loss: जानें हल्दी से कैसे घटाएं वजन, वजन घटाने के लिए हल्दी का कैसे करें सेवन

10 दिन में वजन कैसे घटाएं? एक्सपर्ट ने तेजी से वजन घटाने के लिए बताए टिप्स और 10 दिनों का Diet Plan!

वजन घटाने के लिए ऐसे बनाएं हल्दी का पानी

एक चम्मच हल्दी को एक गिलास पानी में मिलाकर बनाना है. इसके लिए सबसे पहले एक गिलास पानी को उबाल लें. उबलने के बाद हल्दी डालें. इसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दें. जब हल्का गुनगुना हो जाये तो एक चम्मच शहद मिलाकर पी लें.

गोखरू ब्लड शुगर कंट्रोल करने, किडनी रोगों से राहत पाने, यौन क्षमता बढ़ाने के साथ PCOS में कमाल है यह आयुर्वेदिक औषधी!

कब्ज दूर कर किडनी को दुरुस्त करता है नींबू, जानें इसके फायदे, कैलोरी और न्यूट्रिशन

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

और खबरों के लिए क्लिक करें

जानना है वजन कैसे घटाएं, वजन कैसे कम करें? तो वजन घटाने के लिए डाइट में लें ये हाई प्रोटीन फूड्स और देखें कमाल!

एसिडिटी के घरेलू उपाय में कमाल हैं ये 5 चीजें, जल्द मिलेगा आराम, पेट की गैस का होगा तुरंत इलाज!

Bhumi Pednekar ने खोला अपनी फिटनेस का राज, कहा मैंने कभी डाइटीशियन से नहीं ली राय...

हरा चना पाचन के लिए है लाजवाब, ब्लड शुगर और वजन को भी रखेगा कंट्रोल! जानें और भी कई शानदार फायदे

वेट लॉस-फ्रेंडली ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं सूजी की सब्जी का ढोकला, 10 मिनट में होगा तैयार, आसानी से घटेगा Belly Fat!

ये तीन ड्रिंक्स डायबिटीज को करेंगी कंट्रोल, Blood Sugar लेवल के लिए भी हैं असरदार!