Healthy Breakfast: झटपट नाश्ता बनाने के लिए आलू को दें ट्विस्ट, आसानी से बनाएं लो-फैट बेसन आलू, कम मेहनत के साथ स्वाद होगा भरपूर!

Healthy Breakfast: सुबह उठ कर सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि नाश्ते में क्या बनाएं (What To Make For Breakfast). आसानी से बनने वाला नाश्ता (Easy Breakfast) कौन सा है जो स्वादिष्ट भी हो. रोजाना एक जैसा नाश्ता करने से लोग उभ जाते हैं और हमें उतने पोषक तत्व (Nutrients) नहीं मिल पाते जितने अलग-अलग चीजों का खाकर मिल सकते हैं. हर डायटीशियन और न्यूट्रिशियन नाश्ते में हेल्दी फूड्स (Healthy Breakfast Food) खाने की सलाह देता है, लेकिन क्या आपको ये पता है नाश्ते में खाया जाना वाला आलू क्या आपके लिए हेल्दी (Healthy Potato) है. क्या आलू को बनाने का जो आपका तरीक है वह ठीक है. आप सही सोच रहे हैं आलू को बनाने का भी तरीका (How To Make Potato) होता है. लगभग सभी सब्जियों (Vegetables) में आलू का इस्तेमाल किया जाता है. आलू की हेल्दी रेसिपी (Healthy Potato Recipe) को पोटेशियम का भंडार माना जाता है, लेकिन आलू पकाने के तरीके इसे अनहेल्दी बना देते हैं. लेकिन आलू खाने वालों को इस सब्ज़ी से बेहतर कुछ नहीं लगता. इसीलिए जब उनकी प्लेट में आलू परोसा जाता है तो वो ना चाहते हुए भी खा लेते हैं. अगर आप भी आलू को हेल्दी तरीके से बनाने की रेसिपी (Healthy Recipe) जानना चाहते हैं तो हम लाए हैं आपके लिए बेसन वाले आलू की रेसिपी..

आलू और बेसन की खूबियों से बनी यह डिश आपको आनंदित कर सकती है. सबसे खास बात यह कि इस पकाने के लिए बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है. (Healthy Potato Curry Recipe), और इसे बनाने में समय भी कम लगता है. तो आप भी जानिए झटपट नाश्ता रेसिपी...

बेसन वाले आलू बनाने के लिए सामग्री (Healthy Potato Recipe Ingredients)

- 500 ग्राम आलू

- 500 ग्राम दही

- 3 चम्मच ( लगभग 50 ग्राम) बेसन

- एक चम्मच जीरा

- आधा छोटा चम्मच राई

- 3 चम्मच कूकिंग ऑइल (अपनी पसंद के अनुसार तेल चुनें)

- एक चम्मच हल्दी पाउडर

- 2-3 चम्मच धनिया पाउडर

- चुटकीभर लाल मिर्च पाउडर

- कटी हुई हरी धनिया

- नमक

आलू बनाने का तरीका (Healthy Potato Recipe)

आलू को उबाल कर एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा होने के बाद आलू छील कर अच्छी तरह मैश कर लें. मसले हुए आलू को एक तरफ रख दें. गैस पर कडाही रखें. 2-3 चम्मच कूकिंग ऑइल गर्म करें. तेल जब गर्म हो जाए तो राई-जीरा डाल दें. तड़का जब चटकने लगे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालें. जब मसाला थोड़ा पक जाए तो इसमें मसल कर रखे हुए आलू डाल दें. एक दूसरे बर्तन या कटोरे में बेसन और दही के साथ थोड़ा-सा पानी डालें. इन सभी चीज़ों को अच्छी मिक्स करें. फिर इस मिश्रण को आलू वाली कड़ाही में डाल दें. मध्यम आंच पर इस सब्ज़ी को पकाएं. 10 मिनट तक पकने के बाद इसे आंच उतार लें.

