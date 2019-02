Valentine Week 2019, Promise Day: मीठे मुंह से प्रोमिस डे पर लें प्यार का वादा, Valentine's Day बन जाएगा खास...

Valentine's Day 2019, Happy Promise Day: यह वैलेंटाइन वीक है! और पूरे वैलेंटाइन वीक में प्यार करने वालों के लि‍ए अगर कुछ मायने रखता है तो वह है इश्क, मुहब्बत, प्यार.... रोज डे से वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) शुरू हो जाता है. प्यार का यह पूरा हफ्ता खत्म होता है 14 फरवरी (14th February) के दिन जब दुनिया के कोने-कोने में प्यार करने वाले वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) मनाते हैं. वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है. आज प्रोमिस डे (Promise Day 2019) है. अगर आप साचे रहे हैं कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है (Valentine's Day History in Hindi), वैलेंटाइन डे का इति‍हास क्या है और आखिर संत वैलेंटाइन कौन थे (Who was Saint Valentine?). तो इसका जवाब हम आपको देते हैं. इतिहासकार बताते हैं कि वेलेंटाइन डे की शुरुआत (History of Valentine's Day) रोम में तीसरी शताब्दी के दौरान हुई थी. एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानी (The Real Story Behind Valentine's Day ) के अनुसार, सम्राट क्लॉडियस II (Emperor Claudius II) ने युवा पुरुषों के लिए विवाह को अवैध ठहराया था, क्योंकि उनका मानना था कि एकल पुरुष बेहतर सैनिक बनते हैं. वहीं उनसे अलग सोच रखने वाले युवा जिनका नाम वेलेंटाइन था ने चुपके से प्रेमी जोडों के विवाह करवाए. सम्राट क्लॉडियस को जब यह पता चला, तो उसने वेलेंटाइन को मौत की सजा सुनाई और उन्हें जेल में डाल दिया. इस दौरान उन्हें जेलर की बेटी से प्यार हो गया. मौत के घाट उतारे जाने से पहले वैलेंटाइन ने अपनी प्रिय को अंतिम प्रेम पत्र लि‍खा. इसमें उन्होंने अंत में साइन करते हुए लिखा "फ्रॉम योर वैलेंटाइन". इसके बाद से वैलेंटाइन को सम्मानित करने के लिए 14 फरवरी (Why is Feb 14 celebrated as Valentine's Day) को वैलेंटाइन डे रूप में मनाया जाने लगा.

बहरहाल, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी (Feb 14, Valentine's Day) को होता है. लेकि‍न इससे पहले पूरे हफ्ते मनाया जाता है. जी हां, वैलेंटाइन वीक (Valentine Week 2019) में पूरे सात दिन प्यार के नाम होते हैं, इन्हें वैलेंटाइन लव डेज (Valentine's Love Days) भी कहते हैं. इन सातों दि‍न (Valentine Week days list) प्यार करने वाले अलग-अलग तरीकों और चीज़ों से अपने प्यार का इज़हार करते है. वैलेंटाइन वीक में अलग-अलग तरह के कार्यक्रम (Valentine's Day Events) कि‍ए जाते हैं. प्रेमी युगल अपने इस खास दिन को मनाने के लिए (Ways to Celebrate Valentine's Day) अनोखे तरीके अपनाते हैं. इस मौके पर दोस्त एक दूसरे को वैलेंटाइन मैसेज (Valentine Messages), लव मैसेज (Love messages in Hindi) और रोमांटिक वैलेंटाइन डे कोट्स (Romantic Valentine's Day quotes) शेयर करते हैं. कुछ लोग अपने वैलेंटाइन को ग्रीटिंग कार्ड (Valentine Greeting Card) देना भी पसंद करते हैं. तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो अपने वैलेंटाइन ग्रीटिंग पर प्यार से भरी शायरी (Valentine's Day Shayari) लिखना न भूलें.

Valentine Week days list: 7 फरवरी से शुरू होने वाले वैलेंटाइन वीक का पहला दि‍न रोज़ डे (Rose Day) होता है. 8 फरवरी को प्रपोज़ डे (Propose Day), 9 फरवरी को चॉकलेट डे (Chocolate Day), 10 फरवरी को टेडी डे (Teddy Day), 11 फरवरी को प्रॉमिस डे (Promise Day) जोकि आज है, 12 फरवरी को हग डे (Hug Day), 13 फरवरी को किस डे (Kiss Day) और 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day) होगा.

प्रोमिस डे पर बनाएं ये केक, रेसिपी हैं यहां - Valentine Promise Day Cake

केक किसी पसंद नहीं होता. केक का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. कई अलग-अलग तरह के केक बनाएं जाते हैं और आज हम आपको क्लासिक चॉकलेट लावा केक की रेसिपी बताने जा रहे हैं. चॉकलेट लावा केक को बनाने के लिए सिर्फ पांच सामग्री की ही जरूरत है. इसे टेस्टी केक को आप इस आसान सी रेसिपी के जरिए घर पर भी बना सकते हैं.

टी टाइम और बच्चों की पार्टी के लिए कुछ स्पेशल बनाने की सोच रहे हैं तो चलिए आज हम साथ शेयर करने जा रहे हैं एगलेस बनाना केक की बेहतरीन रेसिपी. नट्स और ​क्रीमी फ्लेवर, केले और दालचीनी के साथ तैयार किया गया केक सबको बेहद ही पसंद आएगा.



एगलेस मार्बल केक के दूध और ​सिरके से तैयार किया जाता है. मुलायम, टेस्टी, चॉकलेट और वनिला फ्लेवर के साथ तैयार किया यह केक खाने के बाद आप डाइटिंग के बारे में भूल जाएंगे. टी पार्टी के दौरान सैंडविच के साथ एगलेस मार्बल केक बेस्ट ऑप्शन है.

तो इस प्रॉमिस डे पर अपने हाथों से बनें कैक का मजा लें और एक दूसरे से करें मीठे वादे...



Happy Promise Day 2019!

