Valentine's Day 2019, Happy Hug Day: हग डे पर साथी को बताएं ये बातें, बार-बार मिलेगी झप्पी...

Happy Hug Day 2019: एक-एक कर दिन बीत रहे हैं और करीब आ रहा है प्यार का वह दिन जिसका नाम है वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day) और जो पड़ता है 14 फरवरी (14 February) को है. 7 फरवरी से शुरू होता है वैलेंटाइन वीक (Valentine Week 2019) और आज है वैलेनंटाइन वीक का छठा दिन जिसे हग डे (Hug Day) के तौर पर मनाया जाता है. 'हग डे' (Hug Day) 12 फरवरी को होता है और यह प्रोमिस डे के अलगे दिन पड़ता है. हग डे के अगले ही दिन होता है किस डे (Kiss Day), जो वैलेंटाइन डे से ठीक पहले होता है. 13 फरवरी को किस डे मनाने के बाद मनाया जाता है वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day 2019). दो प्यार करने वालों के लिए एक हग से ज्यादा अच्छा और क्या होगा... वैलेंटाइन वीक में यह पहला दिन होता है, जिसमें कपल्स एक दूसरे को फिसिकली छू सकते हैं. 'हग डे' (Hug Day) ऐसा पहला दिन है, जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं. हग डे (Hug Day) किसी भी रिश्ते में हग की अहमियत को बातता है. वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) में सबसे पहला दिन रोज़ डे (Rose Day) होता है इसके बाद दूसरा प्रपोज डे (Propose Day) 8 फरवरी को, तीसरा चॉकलेट डे (Chocolate day) 9 फरवरी को, टेडी डे (Teddy Day) 10 फरवरी को, प्रॉमिस डे (Promise Day) 11 फरवरी को, हग डे (Hug Day) आज यानी 12 फरवरी को, किस डे (Kiss Day) 13 फरवरी को और इसके बाद सबसे लास्ट में वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day) 14 फरवरी को मनाया जाता है. जहां कुछ कपल्स हग डे पर एक दूसरे को हग करते हैं, तो कुछ नए जोड़े बस हैप्पी हग डे विश (Happy Hug Day 2019) कर ही काम चला लेते हैं. इस मौके पर लोग हग डे इमेजिस (Hug Day Images), हग डे शायरी (Hug Day Shayari) वगैरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं. हग डे पर लोग एक दूसरे को हग डे के मैसेज (Hug Day SMS, Messages), व्हट्सएप स्टेटस (Hug Day Whatsapp Status in Hindi), फेसबुक हग डे पोस्ट, इंस्टाग्राम हग डे (Happy Hug Day 2019 Messages Status Quotes) फोटो वगैरह शेयर कर हग डे सेलिब्रेट करते हैं.

Health Benefits of Hugging, know why your body needs a hug every day: जब बात चली है हग कि तो यह बता देना भी लाजमी है कि मेरी नजर से हग डे वैलेंटाइन वीक का सबसे अच्छा दिन है. रोजमर्रा की भागमभाग में हम लोग एक दूसरे के साथ समय बताना तो भूल से गए हैं. हम भूल गए हैं कि हमें एक दूसरे के साथ और स्पर्श की कितनी जरूरत है. असल में हग करना यानी गले लगना मिलना हमारे दिल की खुशी के लिए ही नहीं सेहत के लिए भी जरूरी है. जी हां, हग करने से या गले लगने या मिलने के सेहत से जुड़े कई फायदे हैं. तो चलिए हग डे के इस मौके पर जानते हैं हग करने यानी गले मिलने के फायदे -

गले लगने या गले मिलने के होते हैं कई फायदे - Health Benefits of Hugging, Backed By Science

1. गले मिलने के हैं कई फायदे, बढ़ता है भरोसा (Health Benefits of Hugging: Builds Trust)

गले मिलना किसी भी रिश्ते के लिए अहम हो सकता है. क्योंकि जब आप साथी से गले मिलते हैं तो आप दोनों के बीच एक विश्वास पैदा होता है, जो रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है. तो सोचना क्या इस हग डे (Hug Day 2019) पर जम कर विश्वास बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे हग करना तभी सही है जब आपका साथी इसमें सहज हो.

2. गले लगने के फायदे: सही रहता है ब्लड प्रेशर (Health Benefits of Hugging: Improves Bonding, Controls Blood Pressure)

हग डे को मैंने ऐसे ही अपना पसंदीदा नहीं बताया. हग करने के कई फायदे हैं. एक ओर तो यह आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ाता है, दूसरी ओर आपकी बॉंडिंग को बेहतर बनाने के साथ ही साथ ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं को भी कम करता है. जी हां, आपने एकदम सही पढ़ा. गले मिलने से आप अपने रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं. असल में गले लगने से शरीर में ऑसिटॉसिन बढता है, जो बॉन्डिंग हारमोन (Bonding Hormone) के तौर पर जाना जाता है. यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कार्नेलिया के एक शोध में यह बात साबित हुई कि गले मिलने से दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होती है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी लो होता है.

3. गले मिलने या गले लगने के फायदे: मिलती हैं खुशियां (Boosts Happiness)

किसी को हग करने से आप खराब मूड को ठीक कर सकते हैं और खुशिया बांट सकते हैं. ऐसा करने से हेप्पीनेस हारमोंस बढ़ते हैं और मूड अच्छा होता है.



4. गले मिलने या गले लगने के फायदे: मिलती हैं खुशियां (Relaxes Muscles)

जब कभी आप तनाव में हों तो झप्पी लेकर देखें, यकीन मानिए तनाव छू हो जाएगा. गले मिलने से तनाव तेजी से कम होता है. तो काम के दवाब और दुनिया भर के तनाव को भूलने के लिए अपने साथी को इस हग डे पर दें जादू की झप्पी.



Happy Hug Day 2019!

