जरा सोचिए, आप हाथ में फ्रेंच फ्राइज़ के एक बॉक्स के साथ एक मॉल में टहल रहे हैं और कोई इसे बेतरतीब ढंग से आपसे छीन ले! अजीब लगता है, है ना? हाल ही में कैलिफ़ोर्निया (California) के एक मॉल में एक टिकटॉक इन्‍फ्लूएंसर (TikTok Influencer) कैट कर्टिस ने ऐसा किया. एस्केलेटर की सवारी करते हुए उन्‍होंने अजनबियों से भोजन छीन लिया! एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्‍होंने कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल गैलेरिया शॉपिंग मॉल में अपनी हरकतों को फिल्माया. टिक टॉक वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म (TikTok Video-Sharing Platform) पर एक श्रृंखला के रूप में लघु क्लिप (Short Clips) पोस्ट किए गए थे.

रिपोर्ट के अनुसार, कर्टिस ने टिकटोक वीडियो पोस्ट किया जो उसके ट्विटर हैंडल पर वायरल हो गया. उन्‍होने इसके कैप्‍शन में लिखा "नीचे मॉल में मुफ्त भोजन कैसे प्राप्त करें"

वीडियो में उन्‍हें दूसरी तरफ के एस्केलेटर पर एक अज्ञात युवक से मुट्ठी भर फ्रेंच फ्राइज़ छीनते हुए दिखाया गया है. उनकी इस हरकत पर वह व्‍यक्‍त‍ि हैरान हो जाता है. इसके बाद वीड‍ियो में वह किसी दूसरे व्‍यक्ति के बर्गर से चुपके से बाइट ले लेती हैं. इस वीडियो में लोगों के रिएक्‍शन देखने वाले हैं.

I saw this going viral on other people's accounts, so I guess I gotta own up to it: yes, I'm the girl stealing yo snacks at the mall ???? pic.twitter.com/bWbZ62pJXS