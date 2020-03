Watch: थाईलैंड में बंदरों का झुंड एक केले के लिए भिड़ा, ट्विटर पर वायरस हुआ Video

खास बातें वायरल वीडियो में सैकड़ों बंदर खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं. कोरोनावायरस की वजह से पर्यटक भी नहीं आ रहे जो बंदरों को खिलाया करते थे. सिर्फ एक केले के लिए कई बंदरों में खूनी झड़प का वीडियो वायरल हुआ है.

तेजी से हुए वैश्वीकरण (Globalisation) के कारण, दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी हलचल होने से सीधा असर सभी देशों की अर्थव्यवस्था (Economy), उद्योग (Industry) और पर्यावरण (Environment) पर जल्द ही दिखने लगता है. दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की चरम इंटरलिंकिंग की बदौलत आज तीनों ही तरीके प्रभावित हैं, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था. सोशल मीडिया पर बंदरों का एक वीडियो खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सेंट्रल थाईलैंड में बंदरों (Monkeys In Thailand) को एक-एक निवाले (Morsel Of Food) के लिए चोरी करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को सोशल मीडिया पर 16 मिलियन से ज्यादा बार देका जा चुका है. एक बार आप देख ही लीजिए...

Hundreds of hungry monkeys swarm across Thai street as 'rival gangs' fight over food after tourists who normally feed them stay away because of coronavirus https://t.co/lQZ0sOzwDFpic.twitter.com/8TgrCTBrQ8 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2020

वीडियो को डेली मेल द्वारा ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया था, और इस वायरल वीडियो 16 मिलियन से अधिक बार देखा गया है. वीडियो में सैकड़ों बंदर (Monkeys) हैं और जो एक केले के लिए आपस में लड़ रहे हैं. सभी बंदर एक केले के लिए मर रहे थे आखिर में केला एक ही बंदर को मिला. थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसमें बहुतायत में बंदर हैं जिनको आमतौर पर पर्यटक (Tourists) खूब खाना खिलाया करते हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि कोरोनावायरस के तेजी से फैलने (Spread Of Coronavirus) के बाद से थाईलैंड में पर्यटन आना कम हो गया और सड़कें सूनी हैं. अब देश के देशी बंदर इसके परिणाम भुगत रहे हैं.

बैंकॉक पोस्ट (Bangkok Post) की रिपोर्टों के अनुसार, बंदर वास्तव में दो गुटों में बंटे हुए थेजो आपस में लड़ रहे थे. एक गुट मंदिर क्षेत्रों में रहने वाला और दूसरा मुख्य शहर में रहने वाला था. आमतौर पर बंदरों के दो समूहों को एक ट्रेन ट्रैक से पहचाना और अलग किया जाता है, लेकिन भोजन की तलाश उन्हें एक तरफ ले आई, जो कि लड़ाई शुरू करने के लिए काफी था. क्षेत्र के निवासियों ने बंदरों की झड़प की वीडियो बनाना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि यह उनकी यह लड़ाई रोजाना के शांत व्यवहार से अलग और आक्रामिक थी. डेली मेल (Daily Mail) के एक निवासी ने कहा, "वे बंदर जिस तरीक से भिड़ रहे थे वह बंदर (Monkey) कम और जंगली कुत्ते (Wild Dogs) ज्यादा लग रहे थे. वे एक ही खाने के लिए तरस गए, मैंने उन्हें कभी इस तरह से आक्रामक नहीं देखा."



ट्विटर यूजर्स ने वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. उनमें से कुछ पर एक नज़र डालें:

This is exactly why socialism doesn't work — Sarah Roderick (@sarahroderick) March 12, 2020

Monkeys fight for food, humans fight for toilet paper, who's more advanced? — Jo Bloggs ???????????????????????????? (@True_Logic_13) March 12, 2020

Meanwhile in China pic.twitter.com/nDaH6YHXNY — Carl Zha (@CarlZha) March 13, 2020

Africa will colonize Europe during this time of the Coronavirus...... — Julius Okuto. (@JuliusOtienoOku) March 12, 2020

Of we keep acting the way we are doing, this is going to be us. — Frederick Green (@Brooklynknite) March 12, 2020

इस वायरल वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं.