Weight Loss: 4 लो कैलोरी इंडियन फूड जो वजन कम करने में करेंगे मदद...

Low-Calorie Indian Foods for Weight Loss Diet: चलिए मान लेते हैं, कि हमने वजन कम करने से जुड़ी हर चर्चा और लेख में एक शब्द हमेशा सुना है, वह है 'कैलोरी'. तो यह सवाल मन में उठना लाजमी है कि कैलोरी क्या है (What is Calorie or What Are Calories). अगर आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि कैलोरी किसे कहते हैं या कैलोरी का मतलब क्या है, भारतीय कैलोरी चार्ट कैसा हो सकता है, कम कैलोरी वाले आहार कौन से हैं, कैलोरी बर्न चार्ट किस आधार पर बनाया जाता है, कैलोरी क्या होता है या 1 कैलोरी का मान कितना होता है. तो आपको यह लेख पूरा पढ़ना चाहिए. असल में कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है (Calorie is a unit of energy). आप जो भी खाते हैं वह ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे कैलोरी में मापा जाता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपको अपने खाने पर विशेष ध्यान देना होगा. वजन घटाने के लिए आपको अपनी थाली में जो कुछ भी जोड़ना है, उसके बारे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. स्वाभाविक रूप से कैलोरी खराब नहीं होती हैं, यह आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली कैलोरी है, जो आपके वजन घटाने की यात्रा में एक निर्धारित भूमिका निभाती है. उदाहरण के तौर पर, एवोकाडो और बादाम जैसे खाद्य पदार्थों में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि ये इतने पौष्टिक होते हैं कि आपके शरीर को इनसे काफी फायदा होता है, तो आपको इन्हें आहार में जरूर शामिल करना चाहिए. दूसरी ओर, यदि आप केवल जंक, तला हुआ और शक्कर युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो आप खाली कैलोरी ले रहे हैं. जो वजन बढ़ाने का काम करेगी. ये खाद्य पदार्थ इतनी अधिक कैलोरी से भरे होते हैं कि आपके शरीर में वसा के रूप में अतिरिक्त कैलोरी को स्टोर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है.

Weight Loss Diet: यदि आप वजन घटाने वाले आहार यानी वेट लॉस डाइट पर हैं, तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को तलाश करना चाहिए जो कैलोरी में कम हों और पोषण में हाई. अब, जिस समय हम सर्वोत्कृष्ट भारतीय भोजन के बारे में सोचते हैं, हम उन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं जो चिकना, घी से भरी हुई या शक्कर वाली होती हैं. यह धारणा विभिन्न पॉप कल्चर संदर्भों से उपजी है, जिसने हमें भारतीय भोजन के प्रति अनुचित पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए प्रेरित किया है. बहुत सारे भारतीय व्यंजन हैं जिनमें कैलोरी की मात्रा कम है. तो चलिए एक नजर देखते हैं उन्हीं भारतीय आहारों को जिनमें कैलोरी बेहद कम (Indian dishes that have a low-calorie count) होती है.

यहां हैं कुछ लो कैलोरी भारतीय आहार जो आप अपने वेट लॉस डाइट में शामिल कर सकते हैं (low-calorie Indian foods you can add to your diet)

1. इडली (Idli):

साउथ इंडियन फूड में बेहद पसंद की जाने वाली इडली आपके वेट लॉस डाइट प्लान का एक अहम हिस्सा साबित हो सकती है. क्योंकि इडली को तलने यानी फ्राई करने की जगह स्टीम यानी भांप से पकाया जाता है तो यह कैलोरी काउंट में कम होती हैं. यह वजन कम करने के आपके लक्ष्य को पाने में मदद करेगी.

2. पापड़ (Papad)

पापड़ एक बेहद ही पतला स्नैक होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है. यह एक अच्छा विकल्प होगा कि आप पापड़ को डीप फ्राई करने के बजाए तवे पर रोस्ट करें. इस लो कैलोरी इंडियन फूड को दाल, करी और चावलों के साथ खाया जा सकता है.

3. चिकन टिक्का (Chicken Tikka)

जी हां, आपने सही पढ़ा. चिकन टिक्का आपके टेस्ट बड्स को तो शांत करेगा ही साथ ही यह वेट लॉस डाइट में आपका फेवरेट भी बन सकता है. आपने ज्यादातर उत्तरी भारत रेस्तरां में इस डिश को देखा होगा. लेकिन अगर आप चिकन टिक्का घर पर बनाकर खाते हैं तो यह ज्यादा अच्छा साबित होगा. ऐसा करने से आप अपनी जरूरत के अनुसार सामग्री डाल सकते हैं और चिकन लीन प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स साबित होता है. क्योंकि यह रोस्ट किया जाता है इसलिए यह लो कैलोरी होता है.

4. रायता (Raita/Chaas)

कई बार ऐसा भी होता है कि हेल्दी डाइट (healthy diet) और कम कैलोरी इनटेक (limiting calorie intake) के बाद भी वजन कम नहीं होता. कई बार खाने के साथ ली जाने वाली चीजें जैसे रायता या अचार न लेने से भी वजन बढ़ सकता है. जी हां, आपने सही पढ़ा है. यह मिथ है कि दही (Dahi) से वजन बढ़ता है. दही में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है और अनहेल्दी फैट्स (unhealthy fats) कम. जो एक वजन कम करने के लिए एक परफेक्ट आहार बनाता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोश गौतम के अनुसार - ' बूंदी रायता की जगह आपको (Boondi raita) खीरा का रायता या घीया का रायता (cucumber raita or bottle gourd raita) लेना चाहिए. यह फाइबर से भरपूर होंगे और देर तक पेट के भरे होने का एहसास कराएंगे.

Low calorie Indian foods: आप रायता छाछ या लस्सी से भी बना सकते हैं जिससे की मलाई अलग की गई हो

हां, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप वजन कम करने की राह पर हों तो रायता में कम नमक डालें या फिर रॉक साल्ट का इस्तेमाल करें. आप रायता छाछ या लस्सी से भी बना सकते हैं जिससे की मलाई अलग की गई हो.' Vegetable Raitas: डाक्टर शिखा शर्मा की किताब - '101 Weight Loss Tips' के अनुसार सब्जियों जैसे खीरा का रायता(cucumber raita), टमाटर का रायता (tomato raita), टमाटर-प्यार रायता(tomato-onion raita), घीया रायता (ghia raita), पुदीना रायता (pudina raita) या बैंगन रायता (baingan raita) खाना बूंदी रायता (Boondi raita) से कहीं ज्यादा फायदेमंद और हेल्दी है. वहीं अनानास रायता (pineapple raita) की जगह अनार रायता खा सकते हैं. अनानास या पाइनेपल रायता में काफी मात्रा में शुगर होती है.

