Weight Loss: डाइट से कैसे कम करें फैट और कोलेस्ट्रॉल, यहां हैं 5 आसान टिप्स...

Tips To Cut Fat and Cholesterol From Your Diet: चलिए इसे स्वीकार कर ही लेते हैं कि हमारा शहरी आहार (urban diet) हर चीज से भरपूर है, उसमें चाहे चिकना, मीठा और मैदा ही शामिल क्यों न हो. पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड पर हमारी निर्भरता पहले से ज्यादा है. हम में से ज्यादातर लोग कम टाइम होने के चलते अपने आहार पर ध्यान नहीं दे पाते और इसी फेर में हम कैलोरी से भरपूर जंक फूड पर निर्भर होते जाते हैं. ऐसे में सेहतमंद खाने के बारे में केवल सोचना भर ही रह जाता है उसे अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना एक मुश्किल काम बन जाता है. लेकिन क्या हमें इस तरह अपनी सेहत को पीछे छोड कर जीवन को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए. नहीं न... इसके लिए जरूरी है बदलाव. आप इसे बड़े स्तर पर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, छोटे-छोटे कदमों से ऐसा करें और आगे बढ़ें.

आहार से फैट और कोलेस्ट्रॉल कम करने के 5 आसान तरीके - 5 Ingenious Tips To Cut Fat and Cholesterol From Your Diet

1. वजन कम करने के लिए आहार में शामिल करें स्किम या कम वसा वाले दूध (Use Skim or low-fat milk) :



Tips To Cut Fat : कई अध्ययनों ने दावा किया है कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए फुल क्रीम दूध या दूध उत्पाद सही विकल्प नहीं होते. इनमें प्रोटीन तो हाई मिल सकता है, वे वजन-उत्प्रेरण (weight-inducing) भी हैं. स्किम्ड दूध वजन-घटाने का एक शानदार विकल्प है. स्किम्ड दूध, दूध है, जिसमें से सभी क्रीम को हटा दिया जाता है. इसमें वसा की मात्रा 0.1 फीसदी होती है. आप इसे पी सकते हैं या इसे अपने अनाज के साथ या स्मूदी में मिला सकते हैं.

2. लीन मीट खाएं और वजन घटाएं (Choose lean cuts of meat) :

यदि आप पोर्क (pork) यानी सूअर का मांस खा रहे हैं, तो सिरोलिन रोस्ट, टेंडरलॉइन या लोन चॉप खाएं. यह कम फैट वाले होते हैं. अच्छा होगा कि आप आप रेड मीट न खाएं और इसके बदलते मुर्गी या मछली जैसे लीन मीट का विकल्प चुनें, क्योंकि इनमें हाई प्रोटीन होता है और वसा और खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है. इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी डाइट पूरी तरह से बैलेंस्ड यानी संतुलित आहार हो. स्वस्थ एंटीऑक्सिडेंट के लिए पर्याप्त अनाज और सब्जियों के साथ अपने मांस-आधारित भोजन लें.

3.मोटापा घटाने के लिए किस तेल का उपयोग करें (Which Cooking Oil Is Best For Weight Loss):



वजन कम करने से जुड़ी डाइट की तैयारी करते हुए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जब वह पक कर खाने योग्य हो जाएगा तो उसमें कैलोरी कितनी होगी. देसी घी या रिफाइंड तेल में अपने भोजन को पकाने से आपके भोजन में अनावश्यक संतृप्त वसा पैदा होती है, जो धमनियों को रोक सकती है और वजन बढ़ने के जोखिम को बढ़ाते हुए आपके खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ा सकती है.

Weight Loss: अंडे विटामिन डी (vitamin D) और कोलीन (choline) जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरा होता है. Photo Credit: iStock

4. वजन घटाने के लिए व्हाइट एग खाएं (Why Eggs Are a Killer Weight Loss Food) :

अंडे की जर्दी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है. जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, वे बिना अंडे की जर्दी वाले भोजन का विकल्प चुन सकते हैं. कई लोगों का मानना है कि अंडे की जर्दी मोटा करने वाली होती है. लेकिन यह यह वसा-उत्प्रेरण (fat-inducing) नहीं है. वास्तव में, यह विटामिन डी (vitamin D) और कोलीन (choline) जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरा होता है. इसलिए इसे आहार में शामिल करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है.

Weight Loss: आहार में प्रोटीन और फाइबर युक्त सब्जियां, नट्स, फल आदि को शामिल करने की कोशिश करें. Photo Credit: iStock



5. मोटापा घटाना है तो ज्यादा प्रोटीन और फाइबर लें (How Do Protein & Fiber Work Together) :

अपने आहार में अधिक से अधिक प्रोटीन और फाइबर युक्त सब्जियां, नट्स, फल आदि को शामिल करने की कोशिश करें. प्रोटीन और फाइबर दोनों ही पेट भरा होने की भावना देते हैं. क्योंकि वे पचने में थोड़ा समय लेते हैं और पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है. सब्जियां, अनाज, मौसमी फल और नट्स प्रोटीन के कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, जिन्हें आपको अपने आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए.

नोट: अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टर की सलाह के बाद ही आहार में बदलाव करें.

