Weight Loss: ये 5 टिप्स वजन घटाने के साथ पेट की चर्बी गायब कर बनाएंगे आपको स्लिम फिट!

वजन घटाने की डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजों को करें शामिल. वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करना भी है जरूरी. वजन घटाने के लिए नमक का सेवन कम करें.

Weight Loss: अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो आपका वजन लगातार बढ़ता ही चला जाएगा. अच्छा खाना खाने का मतलब है कि हेल्दी खाना. वजन घटाने के लिए कई चीजों को एक साथ करना पड़ता है ये नहीं कि वजन घटाने की डाइट (Weight Loss Diet) तो ले रहे हैं लेकिन वजन घटाने के लिए व्यायम (Weight Loss Exercise) नहीं कर रहे हैं. वजन घटाने के लिए आहार (Diet For Weight Loss) का ध्यान रखना काफी जरूर है. पेट की चर्बी कैसे घटाएं (How To Loss Belly Fat) इसका जवाब भी मिलेगा यहां.. इसके लिए आपको अपनी जीवनशैली में कई सारे बदलाव करने की जरूरत है. साथ ही अपने वर्कआउट को भी बढ़ाना है. आप पूरे दिन अपने पसंदीदा आलू के चिप्स को को खाना छोड़ सकते हैं. अपने रात के खाने को छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या यह रोजाना कर पाएंगे. नहीं न तो यहां कुछ टिप्स बताए गए हैं जो आपका वजन कुछ ही दिनों में कम करने में मदद कर सकते हैं.

1. कम खाएं नमक: शरीर में सोडियम की ज्यादा मात्रा पानी के संतुलन को बिगाड़ देता है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रात को 7 बजे के बाद नमक का सेवन कम करना चाहिए. क्योकि शाम को धीमी गति से पाचन होता है इसलिए हल्का और हेल्दी भोजन करना बेहतर होता है.

2. प्रोसेस्ड फूड और शुगर को ना कहें: प्रोसेस्ड फूड जैसे फ्राई, सॉसेज और बर्गर जिससे वजन बढ़ता है. कुकीज, केक और डोनट्स भी आपके शरीर में वसा का जमाव करते हैं जो आपके मोटापे को बढ़ाते हैं.

3. रिफाइंड तेल से दूर रहें: हाइड्रोजनीकृत तेल, असंतृप्त वसा (Unsaturated) और कैलोरी का मिश्रण आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है. आप अपने खाने को हेल्दी बनाने के लिए मूंगफली के तेल या सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीजें खाएं: यह ध्यान रखें कि आपका आहार प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों से भरा हो. प्रोटीन और फाइबर दोनों पचने में थोड़ी देर लगाते हैं इसिलए हमारे शरीर अंदर से भरा हुआ रहता है और कुछ खाने का मन नहीं करता है. यह तृप्ति की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है. फाइबर युक्त कुछ खाद्य पदार्थ साबुत अनाज, पत्तेदार साग, मौसमी फल और सब्जियां हैं. प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में भी बहुत सारे विकल्प हैं- अंडे, जई, दाल, चिकन, मछली, बादाम आदि है.

