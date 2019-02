Weight Loss: प्रोटीन से भरपूर ये ड्रिंक गायब कर देगा Belly Fat

Drink This Protein-Rich Drink To Cut Belly Fat: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि वजन कैसे कम करें. तो यकीनने आपने वजन कम (Weight Loss) करने के कई तरीके अपना लिए होंगे. अगर आप इसके लिए सोडा ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं असंतुलित या कम खाना खा रहे हैं बिना यह सोचे कि उसमें कैलोरी कितनी है. तो आपको इस रास्ते को छोड़ कर कैलोरी इनटेक के बारे में सोचने की जरूरत है. क्योंकि भले ही आप कम खा रहे हों, लेकिन ऐसा खा रहे हैं जिससे कि आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो यह आपका वजन कम (Weight Loss) करने के बजाए बढ़ सकता है. अगर आप कम खा रहे हैं और अपने खाने की जगह सोड़ा या ऐसे ही दूसरे ड्रिंक पी रहे हैं तो आपको रुक कर अपने आहार पर नजर रखने की जरूरत है. आपको ऐसे ड्रिंक्स लेने चाहिए जो कम कैलोरी वाले हों और वजन बढ़ाने के बजाए कम करने में आपकी मदद करें. तो आपको शुगर से भरे और कैलोरी (Sugar-loaded calorie-dense drinks) में हाई उन ड्रिंक्स की जगह लेने चाहिए लो कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर ड्रिंक्स. जो वजन कम करने के आपके लक्ष्य को पाने में मददगार हो. तो अगर वजन कम (Weight Loss) करने का मन बना ही लिया है, तो सेहतमंद तरीके से वजन कम करें... और यह कैसे करना है यह हम आपको बताते हैं.

Weight Loss: Drink This Protein-Rich Drink To Cut Belly Fat: अगर आप वजन कम करने, बैली फैट या पेट की चर्बी को कम करने, मोटापा घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत सी पोषण से जुड़ी सलाहें मिल सकती हैं. हो सकता है कि आपको लगे कि वजन कम करना तो बहुत ही मुश्किल काम है. लेकिन हम आपको बताते हैं एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जो कैलोरी काउंट में कम है और प्रोटीन (Protein) से भरपूर है. यह बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन को अपने आहार (Protein Rich Food) में जगह दें. यह जरूरी है क्योंकि प्रोटीन टिशू, मसल और ऑरगन्स के ब्लॉक्स बनाता है. प्रोटीन GLP-1, PYY और CCK हारमोंस को भी बढ़ाता है, जो भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसके साथ ही साथ प्रोटीन हंगर हारमोन के स्तर को भी कम करता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि आप प्रोटीन सप्लिमेंट शेक्स (Protein supplement shakes) पीएं. बहुत से प्रोटीन से भरपूर ड्रिंक्स (Protein-rich drinks) हैं जो किचन में रखे सामान से आसानी से बनाए जा सकते हैं. इन्हीं में से एक प्रोटीन ड्रिंक (Protein drinks) है सेब और चिया सीड (Apple and chia seed smoothie) से बनने वाली स्मूदी. चलिए जानते हैं कैसे ये स्मूदी करती है वजन कम.

स्मूदी को आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं. यह वजन कम करने में मदद करेगा. हां, अगर आप इसमें सेब और चिया सीड्स भी मिला देते हैं तो यह सोने पर सुहागा की तरह काम करेगा. यह आपके वजन कम करने के कार्यक्रम (Weight loss programme) में आपकी मदद करेगा. चिया सीड्स (Chia seeds) आपको अपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स (Plant-based sources of protein) आहार में सबसे अच्छा विकल्प मिला है. आप इसे अपनी वेट लॉस डाइट (weight loss diet) में बेहिचक शामिल कर सकते हैं. वहीं चिया सीड को सेब के साथ लेने के भी कई फायदे हो सकते हैं. सेब भी भरपूर फाइबर होता है. फाइबर युक्त डाइट आपके लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि यह पाचन में मददगार होता है और आपको कब्ज, सूजन और इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी अन्य डाइजेशन से जुड़ी समस्‍याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से बवासीर और फैटी लिवर की बीमारी होने का खतरा भी कम होता है. चूंकि फाइबर पेट और आंतों से होकर गुजरता है, यह पानी को अवशोषित करता है और आपको कब्‍ज जैसी समस्‍या में आराम देता है. फाइबर दो तरह के होते हैं: अघुलनशील फाइबर, जो भोजन को आपके पाचन तंत्र से गुजरने में मदद करता है और जो पानी में घुलता नहीं है. वहीं दूसरी तरह का फाइबर घुलनशील होता है, जो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को खत्म करने में मदद करता है और पानी में आसानी से घुल जाता है.

