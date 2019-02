Weight Loss, Burn Belly Fat: वजन कम करने और बैली फैट को तेजी से घटाने के लिए पीएं ये जूस...

Best Ways to Beat Belly Fat: वजन कम करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है. इसके अलावा, हर शरीर परिवर्तनों के लिए प्रक्रिया और अनुकूलन के लिए अपना समय लेता है. यानी वजन (Beat Belly Fat) को कम करने या बढ़ाने का हर किसी के शरीर का अपना अलग-अलग हिसाब है. इसलिए, अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके (Effective Tips to Lose Belly Fat) जिससे आप आसानी से वजन भी कम कर लेंगे और वो जो आपके पेट पर जमी चर्बी (Belly Fat) है, जिसे हटाना आपको दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है उसे भी आसानी से निजात पा लेंगे. वजन कम (Losing weight) करना कोई आसान बात नहीं. यह कई लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम साबित होता है, खासतौर पर तब जब नजीते जल्दी या तेजी से नहीं आते. कई बार हम जल्दी वजन कम करने के तरीके, वजन कम करने की डाइट, एक ही हफ्ते में वजन घटा लेने के तरीके और तेजी से मोटापा दूर करने के उपाय (Fat loss quickly) तलाशते हैं. आसान भाषा में कहें तो आप जान जाएंगे कि कैसे जल्दी और आसानी से पेट पर जमी चर्बी को हटाया जा सकता है. यहां फल खाना गेम-चेंजर साबित हो सकता है. फलों में न सिर्फ बेहद अहम एंटीऑक्सिडेंट और खनिज यानी मिनरल होते हैं, बल्कि वे स्वाभाविक रूप से पेट की चर्बी (Super Foods That Will Help You Lose Belly Fat) को जलाने में भी मदद कर सकते हैं.



Diabetes: डायब‍िटीज से जुड़े 8 झूठ, जि‍न्हें सच मानते आए हैं आप

Tomato Juice To Burn Belly Fat: वजन कम करने के लिए आपको आहार में कई बदलाव करने की सलाह मिल सकती है. रेड फ्रूट और सब्जियां जैसे टमाटर, तरबूज, मूली, रसभरी, लाल मिर्च, स्ट्रॉबेरी, गुलाबी अंगूर फाइटोकेमिकल्स (लाइकोपीन और एंथोसायनिन) से भरपूर होते हैं. इन खाद्य पदार्थों में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और यह आपको कैंसर (प्रोस्टेट कैंसर) और मधुमेह सहित कुछ बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. इन्हीं में से एक है टमाटर. टमाटर आपका वजन कम कर मोटापा और बैली फैट घटाने में मदद कर सकता है. कैसे यह हम आपको बताते हैं. टमाटर का जूस आपका वजन कम करने में मददगार है.



Diabetes Diet: हर डायबिटीज मरीज को जरूर खाने चाहिए ये 5 फल...

1. टमाटर फाइबर से भरपूर होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि खाने के बहुत फायदे हैं. इसे सलाद की तरह खाएं या फिर ऐसे ही कभी भी उठा कर खा लें.

2. टमाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कई बीमारियों से बचाएंगे.

3. टमाटर में विटामिन A,B, C और K, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर टमाटर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है.

4. टमाटर पेट और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है और कैंसर कोशिकाओं को भी मारता है.

5. सेहत के इन फायदों के अलावा टमाटर आपकी खूबसूरती बढ़ाने में भी मदद करता है. इसका सही तरीके से इस्तेमाल आपकी स्किन को ग्लोइंग और जवां बनाए रख सकता है.

डायबिटीज को कंट्रोल करने में ये तीन टिप्‍स कर सकते हैं आपकी मदद

वे स्वाभाविक रूप से पेट की चर्बी (Super Foods That Will Help You Lose Belly Fat) को जलाने में भी मदद कर सकते हैं.