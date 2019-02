Weight Loss, Breakfast To Melt Belly Fat: ये देसी ब्रेकफास्ट रेसिपी करेगी पेट की चर्बी को कम...

High Protein Desi Breakfast To Melt Belly Fat: प्रोटीन से भरे नोट पर अपना दिन शुरू करना वजन कम करने के लिए एक अच्छी आदत साबित हो सकता है. हम में से बहुत से लोग लाइफ में कभी न कभी ब्रेकफास्ट या नाश्ते (Skipping breakfast) को छोड़ देने के लिए दोषी हैं. हो सकता है कि आपके पास ऐसा करने के अपने कारण हों, लेकिन सेहत की नजर से यह ठीक नहीं. कोई भी कारण नाश्ता (Breakfast) छोड़ने के दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकता. नाश्ता छोड़ने की आपकी आदत आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकती है. कहते हैं कि सुबह का नाश्ता (Breakfast for Weight Loss) कभी भी करना नहीं छोड़ना चाहिए. पूरे दिन में यह सबसे महत्वपूर्ण मील होती है, जिसमें आप भरपेट खाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुबह में ऑफिस जाने की जल्दी में कुछ भी खा लेते हैं. जैसे मक्खन वाला परांठा, तेल में तैयार किए गए नूडल्स या डीप फ्राई खाना. जो कि सुबह के नाश्ते के लिए सबसे बेकार मील में से एक है. सुबह का नाश्ता आपका दिन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. अगर आप नाश्ता रोज़ समय से करते हैं और कुछ भी खाने की जगह पौष्टिक डाइट (Healthy Diet) लेते हैं, तो आप खुद ऐसा करने का महत्व देख सकते हैं. आप पूरी रात लंबे समय के लिए खाली पेट रहते हैं. सुबह में जब आप नाश्ता करते हैं, तो ये आपकी बॉडी को चार्ज कर शरीर के सिस्टम को ताकत पहुंचाने का काम करता है.

Weight Loss: पौष्टिक भोजन में भारतीय खाना सबसे ऊपर है. वेस्ट के मशहूर फूड ट्रेंड की तरफ मुड़ने से पहले देखा जाए, तो नास्ते में खुद कई प्रकार के हेल्दी ऑपश्न तैयार करना जानते हैं. इसमें उपमा, डोसा, मुलायम इडली, ह्लके तेल में बने परांठे, पारंपरिक थेपला और पोहा शामिल हैं.

Breakfast To Melt Belly Fat: पनीर बेसन का चीला (Paneer and Besan Ka Chila) एक स्वादिष्ट और देसी ब्रेकफास्ट है

Recipe of Paneer and Besan Ka Chila For Weight Loss: यह एक गलत धारणा बनी हुई है कि प्रोटीन से भरपूर और वजन कम करने वाले आहार बोरिंग होते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. पनीर बेसन का चीला (Paneer and Besan Ka Chila) एक स्वादिष्ट और देसी ब्रेकफास्ट है, जिसे आप अपनी वेट लॉस डाइट में शामिल कर सकते हैं. पनीर प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है. खासकर उन लोगों के लिए जो शाकाहारी हैं. उन्हें प्रोटीन से भरपूर आहार तलाशना जरा मुश्किल हो जाता है.

