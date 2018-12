Weight Loss: सर्दियों में ये 5 हाई प्रोटीन चीजें घटाएंगी मोटापा, कम होगा वजन...

Winter Foods That May Help Promote Weight Loss: यह साल का वह समय है जब गर्मागरम चाय और कम्बल से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता. सर्दियां वह समय भी है जब गरम चीजें खानें की क्रेविंग भी खूब होती है. और हां, अगर आप टाइट हो चुकी आपकी स्वेटशर्ट या कोट को पहनने के बारे में सोच कर दुखी हैं, तो आपकी परेशानी का हल हमारे पास है. खाने और आराम से भरे इस मौसम में जहां वजन आसानी से बढ़ जाता है हम आपको बता रहे हैं ऐसे आसान स्टेप्स के बारे में जो तेजी से वजन कम करने में करेंगे आपकी मदद. यह अच्छी बात है कि सर्दियां ऐसे फलों को साथ लेकर आती हैं जो पोषण से भरपूर होती हैं, जिनमें फाइबर और प्रोटीन काफी मात्रा में होता है. और इसमें आपके लिए अच्छी खबर यह है कि यह वजन कम (Weight loss) करने में मददगार है. प्रोटीन (Protein) हमारे लिए बहुत जरूरी है. प्रोटीन वह पोषक तत्व होते हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण का काम करते हैं. इसके साथ ही साथ अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपके आहार में प्रोटीन बेहद जरूरी भूमिका अदा करते हैं. लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं है कि किसी भी तरह का प्रोटीन वजन कम करने में मदद करेगा. वजन कम ( Vajan Kam) करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए. एपेटाइट कंट्रोल गुण के कारण, हमें लगता है कि अधिक प्रोटीन लेने से वजन कम हो सकता है. हालांकि, यह सही नहीं है क्योंकि सभी पोषक तत्वों का संतुलन बनाना आपको स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है. अध्ययनों में उल्लेख किया गया है कि जो लोग लीन प्रोटीन के जरिए 25 से 30 फीसदी कैलोरी लेते हैं, वे अधिक बॉडी फैट कम कर पाते हैं. अधिक वजन और मोटापे वाली महिलाएं, जिनकी डाइट में अधिक प्रोटीन ओर डेयरी प्रोडक्‍ट शामिल शामिल होते हैं, वह अधिक फैट कम (Fat Loss) कर पाती हैं.

Diabetes: ब्‍लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी अदरक, जानें अदरक के फायदे

Weight Loss: प्रोटीन से भरपूर ये देसी ब्रेकफास्ट रेसिपी घटाएगी मोटापा...

यहां है सर्दियों के 5 हाई प्रोटीन आहार जो कम करेंगे वजन - Here are 5 winter foods that are enriched with high amounts of protein:

1. प्रोटीन का अच्छा सोर्स है अमरूद, कम करेगा मोटापा (Guava)- यह क्रंची फल किसे नहीं पसंद. अमरूद की खुश्बू दूर तक लोगों के मुंह में पानी ला देती है. सलाद में काले नमक के साथ अमरूद सर्दियों में धूप सेकते हुए खाना ज्यादातर लोगों को पसंद है. इसके साथ ही साथ आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि अमरूद आपकी दैनिक प्रोटीन की जरूरत का 8 फीसदी दे सकता है. यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर के अनुसार 100 ग्राम अमरूद में 68 कैलोरी होती है. अमरूद सबसे पुराने फलों में से एक माना जाता है. साल 2011 में भारत अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक था. अमरूद में विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में होता है. जिसे त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. विटामिन ए, फॉलेट, पोटैशियम भी अमरूद में खूब पाया जाता है. अमरूद में लो ग्लाइकैमिक इंडेक्स यानी जीआई होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में मददगार होता है. यह हारमोन इंबेलेंस के लिए एक अच्छा फल है. डायबिटीज और दिल के रोगियों के लिए अमरूद बहुत अच्छा साबित होता है.

वजन कम करने में होगा फायदा, अगर डाइट में शामिल करेंगे हलीम के बीज

Weight loss: 100 ग्राम अमरूद में 68 कैलोरी होती है.

2. प्रोटीन के लिए खाएं संतरा और घटाएं वजन (Oranges): संतरा को डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए सुपरफूड माना जाता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो वजन कम करना चाहते हैं. संतरा के साथ ही साथ ग्रेपफ्रूटस, नींबू वगैरह में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम होता है जो डायबिटीज में राहत दिलाने का काम करता है. अगर आप संतरा को वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके जूस की जगह पूरा संतरा खाएं क्योंकि यह फाइबर की पूर्ति करेगा जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करता है.

Ghee For Weight Loss: वजन घटाने और बैली फैट कम करने में मददगार है देसी घी, जानें इसके फायदे

3. वजन कम करने के लिए खाएं कीवी (Kiwi): खट्टा और स्वादिष्ट फल कीवी आपको डायबिटीज (Diabetes) में मददगार साबित हो सकता है. कीवी में विटामिन ए और सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. कीवी खाना भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है. यह एकदम से ब्लड शुगर या ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है. इसके साथ ही साथ कीवी वजन कम करने में भी मददगार है. वजन कम करने के लिए आप इसे कच्चा खाएं.

4. वजन कम करेंगे मटर, घटेगा मोटापा (Peas): हरे मटर सर्दियों में छीलते-छीलते कौन नहीं खाता! यह पुलाव और सब्जियों में जो जायका देते हैं उसके बारे में तो सोचकर ही मुंह में लाखों मन पानी आ जाता है. मटर प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स हैं. 100 ग्राम मटर में 5.5 ग्राम प्रोटीन होता है. आप चाहें तो मटर का उबाल कर, स्टीम कर या सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

घर हो या शूटिंग सेट हमेशा हेल्दी खाती हैं मलाइका अरोड़ा, यहां है सबूत...

Fenugreek seeds for weight loss: इसके साथ ही साथ मेथी के पत्तों में डायट्री फाइबर भी भरपूर होता है

Pimple Problem? ये 2 चीजें करेंगी मुंहासे दूर, चेहरे से दाग हटाएगा ये घरेलू नुस्खा

5. मेथी करेगी वजन कम (Fenugreek Seeds): मेथी के पानी को वजन कम करने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है. वजन कम करने के लिए मेथी को इस तरह इस्तेमाल खूब बड़े पैमाने पर किया जाता है. लेकिन इसके साथ ही साथ मेथी के पत्ते भी वजन कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं. क्लासिकल होम्योपैथिक और योगा ट्रेनर डॉक्टर स्वाति का कहना है कि मेथी के पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटिऑक्सीडेंट होते हैं जो मेटाबॉलिज्स को बेहतर करते हैं और फैट बर्न करने में मददगार होता है. इसके साथ ही साथ मेथी के पत्तों में डायट्री फाइबर भी भरपूर होता है, जो पाचन को मजबूत करता है और मोटापा कम करने में मददगार है.

और खबरों के लिए क्लिक करें.

ये भी पढ़ें-

Diabetes Management: सर्दियों में ये 5 चीजें कम करेंगी ब्लड शुगल लेवल, कंट्रोल होगी डायबिटीज

Manage Diabetes Naturally: ये हैं वो 4 असरदार ड्रिंक्स जो Blood Sugar को करेंगे कंट्रोल में...

Diabetes: यह तीन चाय करेंगी Blood Sugar को कंट्रोल, डायबिटीज़ होगी दूर...

Diabetes Management: जानें कि कैसे प्याज करेगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल

Dates Benefits: हड्डियां होंगी मजबूत, त्वचा बनेगी खूबसूरत और उतरेगा हैंगओवर... खजूर के 10 फायदे

बीमार‍ियों से बचना है तो रोज खाओ खजूर

Cuisine of Jharkhand: झारखंड के जायके को नया तड़का, मेन्यू में हैं बेहद खास व्यंजन