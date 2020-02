Blood Sugar Diet: ब्लड शुगर की बीमारी में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, जानें शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं क्या नहीं!

खास बातें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं. शुगर की बीमारी में इन चीजों न करें सेवन. ब्लड शुगर डाइट में कौन सी चीजें हैं फायदेमंद.

How To Control Blood Sugar: हमारे अनियमित खान-पान और ज्यादा मीठा खाने की आदत हमें ब्लड शुगर (Blood Sugar) का मरीज बना सकती है. जो लोग ब्लड शुगर से पीड़ित हैं उन्हें शुगर की बीमारी में क्या खाना चाहिए (What To Eat In Sugar Disease) और क्या नहीं इसका खास ध्यान रखना जरूरी होता है. कई लोग जानना चाहते हैं कि शुगर में कौन सी सब्जी खानी चाहिए, शुगर में कौन से फल खाने चाहिए (What Fruits To Eat In Sugar) ऐसे ही कई फूड्स के बारे में हम यहां आपको बताएंगे कि कैसे आप ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को कंट्रोल कर सकते हैं. एक बार किसी को ब्लड शुगर हो गया फिर लाइफ में कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ब्लड में शुगर की मात्रा को बैलेंस रखना काफी जरूरी होता है. भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपनी डाइट (Diet) की जरूरतों का ध्यान रखना याद नहीं रहता है. ब्लड शुगर लेवल सही रहने पर आप डायबिटीज (Diabetes) और हार्ट (Heart) से संबंधित बीमारियों से बचे रहते हैं. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको फाइबर रिच फूड्स (Fiber Rich Foods) का सेवन करना काफी जरूरी होता है. साथ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि शुगर में परहेज क्या करने होते हैं. शुगर में कौन सी दाल खानी चाहिए, शुगर में दूध पी सकते हैं या नहीं इन सभी सवालों का जवाब यहां आपको मिलेगा. यहां जानिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं.

ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए खाएं ये चीजें



1. नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर चीजों का करें सेवन

कहा जाता है कि सुबह नाश्ता करने के बाद अगर आप दिन का खाना छोड़ भी दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाश्ता नहीं किया तो दिन में खाया खाना भी बेकार हो सकता है. नाश्ता न करने से सेहत पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं अक्सर काम के चलते लोग नाश्ता करने से बचते हैं. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करें.

Blood Sugar Levels: सुबह के नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर चीजों का करें सेवन

2. ज्यादा से ज्यादा दालों को खाने में शामिल करें

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दालें एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं. दालें प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर का भी अच्छा स्रोत होती हैं.

3. सब्जियों और फलों को खाएं

आसानी से पचने वाली सब्जियों और फलों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए साबुत अनाज, नट्स और बीज का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है.

4. पपीता, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियों को वरीयता दें

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, तरबूज, टमाटर, कद्दू भी लाभदायक हो सकते हैं.

Sugar Levels: पपीता ब्लड सुगर लेवल कंट्रोल कर सकता है

5. सॉफ्ट ड्रिंक से रहे दूर

सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. सोडा और मीठे ड्रिंक में पाए जाने वाले स्‍वीटनर और प्रिजरवेटिव आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

6. चीनी को न कहें

ब्लड शुगर में चीनी का सेवन बंद करना चाहिए. इससे ब्लड शुगर का लेवल काफी तेजी से बढ़ता है. साथ ही रिफाइंड भी नुकसानदायक हो सकता है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

