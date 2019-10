Foods That Fight Belly Fat: पेट की चर्बी कम करने के लिए क्या खाएं, मोटापा कम करने के 7 आसान टिप्स

खास बातें पेट की चर्बी घटाने के लिए 7 आसान टिप्स जानें मोटापा घटाने के लिए क्या खाएं पढ़े पेट की चर्बी घटाने के लिए घरेलू उपाय

What Foods Help Burn Belly Fat?: मोटापा किसी के लिए भी बुरे सपने जैसा हो सकता है. ज्यादातर बीमारियों का हमारे मोटापे के कारण हो सकती है. मोटापा कैसे घटाएं इसको लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं. मोटापे से परेशान लोग मोटपा तो घटाना चाहते हैं, लेकिन उनको इसका सही तरीका पता नहीं होता है कि शरीर का मोटापा कैसे घटाएं (How To loss Fat) आखिर ऐसे कौन से टिप्स हैं, जो पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं. कई लोग पेट की चर्बी कैसे घटाएं (How To Reduce Belly fat) इसको लेकर घरेलू उपायों को तलाशते रहते हैं, सही राय और गाइडेंस न मिलने जब लोगों का मोटापा कम नहीं होता, तो कई लोग स्ट्रेस में भी आ जाते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने जाने से बचते हैं. मोटापा कम करने के घरेलू उपाय के तौर पर लोग कई तरीके अजमाते हैं. खाने के साथ एक्सरसाइज (Weight Loss Execise) और व्यायाम को अपनाते हैं लेकिन उनके पेट की चर्बी कम होने का नाम नहीं लेती है. अगर आप सब कुछ करके थक गए हैं और आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है या काफी मेहनत करने के बाद धीमी गति से कम हो रहा तो हम लाए हैं आपके लिए ऐसे 7 ऐसे फूड (Weight Loss Food) जो आपके मोटापे को बढ़ाते हैं. क्या खाने से वेट बढ़ता है आपको आजमाकर आप तेजी से वजन घटा सकते हैं साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी चौंका सकते हैं. एक बेहतर और हेप्पी लाइफ के लिए आपका सुंदर दिखना काफी ज्यादा मायने रखता है इसलिए आप इन 7 टिप्स को फॉलो कर अपने पेट की चर्बी को साथ ही शरीर के मोटापे को भी कम कर सकते हैं.

वजन कम करने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies To Lose Weight) के बारे में जानने के लिए आप जितना उत्सुक रहते हैं उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि वजन कम करने के लिए भोजन कैसा होना चाहिए. वजन कम करने के सबसे उत्तम उपायों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे 2 सप्ताह में 10 किलो तेजी से वजन कम करने के लिए हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए या कैसे 7 दिनों में वजन 10 किलो कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. तेजी से वजन घटाने से अच्छा है आप वजन कम करने का प्राकृतिक उपाय ढूंढें.

How To loss belly Fat: वजन घटाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं यहां जानें

हम आपको यहां ये भी बताएंगे कि क्या खाने से मोटापा बढ़ता है और कम फैट वाला खाना कौन सा होता है. वजन कम करने के लिए आपको फैट वाली चीजें नहीं खानी हैं. सबसे ज्यादा फैट किसमे होता है हम आपको यहां ये भी बताएंगे साथ ही वजन कम करने वाली सब्जी कौन सी होती है और इसको कैसे खाएं इसका तरीका भी बताएंगे.



वजन घटाने के 7 टिप्स | 7 Tips For Weight Loss

नट्स से घटाएं वजन | Reduce Weight With Nuts

1. बादाम:सिर्फ आपका दिमाग और दिल के लिए ही नहीं, बादाम आपके वजन को कम करने में भी मदद करते हैं. बादाम प्रोटीन और फाइबर के एक उत्कृष्ट स्रोत के लिए बनाते हैं. वजन कम करने के लिए दोनों पोषक तत्व महत्वपूर्ण हैं.

2. अलसी के बीज:प्लांट-बेस्ड प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है अलसी या फ्लेक्स सीड्स (Flaxseeds). अलसी में ओमेगा -3 फैटी एसिड और फ़ाइबर भरपूर मात्रा में होती है. इसे पानी, स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं और इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

3. नमक के सेवन में कमी:नमक में सोडियम मौजूद होता है और कहा जाता है कि ज्यादा मात्रा में सोडियम के सेवन से शरीर से जुड़ी समस्याएं हमे परेशान करने लगती हैं. विशेषज्ञों की माने तो 7 बजे के बाद किसी भी तरह से नमक के सेवन से बचने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि इस दौरान मेटाबॉल्जिम काफी धीरे काम करता है. शाम में हल्का खाना ही खाया जाना चाहिए.

4. जंक फूड्स को कहें न:जंक फूड्स जैसे बर्गर, फ्राईस जैसे फूड्स को नजरअंदाज करना ही वजन घटाने की कड़ी में सबसे बेहतर उपाय है. वहीं शुगर से जुड़ी चीजें जैसे कूकीज, केक, डॉनट्स व अन्य के सेवन से भी आपको बचना होगा.

5. खाएं सलाद: दाल और ब्रोकोली सलाद में इस्तेमाल की जाने वाली लगभग चीज वजन घटाने में मददगार साबित हो सकती है. सलाद प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्त्रोत हो सकता है.

6. पिए गर्म पानी: अगर आप मोटापे से परेशान हैं और इसे कम करना चाह रहे हैं तो रोज सुबह एक गिलासा गर्म पानी आपके लिए मददगार साबित होगा. जी हां, जब आप एक गिलास गर्म पानी पीते हैं, तो इससे शरीर में जमा वसा समाप्‍त होती है. नतीजतन आपका वजन कम होने लगता है.

7. करें एक्सरसाइज: Pre-Workout Diet: वजन घटाने के लिए डाइट चार्ट (Weight Loss Diet Chart), व्यायाम, तरीके घरेलू उपाय और वजन घटाने की दवा (weight loss medicine) वगैरह में से सही विकल्प चुनें.

