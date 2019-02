Fat Flush Diet For Weight Loss: बस 2 हफ्ते में घटाएं 12 इंच, जानें क्या है फैट फ्लश डाइट!

खास बातें इस डाइट प्लान को न्यूट्रिशनिस्ट ऐन लूइसे गिटलमैन ने तैयार किया. यह वेट लॉस डाइट प्लान आपका वजन तेजी से कम करने में मदद करेगी दावा किया जाता है कि यह डाइट 2 हफ्तों में 12 इंच कम करती है.

Weight loss and Detoxification: हममें से बहुत से लोग लो कार्बस डाइट (Low-carb diet) पर जाना चाहते हैं, अपना कैलोरी इनटेक (Restricts calorie-intake) भी नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते. इसकी वजह है कि अपनी डाइट से सिर्फ कैलोरी कम कर देने और लो कार्ब खाने से बात नहीं बनेगी. हम में से ज्यादातर लोग सही तरह से डाइट प्लान नहीं करते और जब नतीजे नहीं मिलते तो हम वजन कम करने के लिए डाइट (weight loss diet) का रास्ता ही छोड़ देते हैं. यह वजह हो सकती है कि अक्सर लोगों को डाइट प्लान को सही तरह से फॉलो करने में दिक्कत होती है. एक सही वेट लॉस डाइट (Weight loss diet) आपको कार्बस पर सही कंट्रोल और किस तरह की कैलोरी नहीं लेनी इस पर बैसलेंस करती है. यह भी जानना जरूरी है कि आपकी डाइट में कितने कार्बस होने (Right amount of carbs for your personal body type) चाहिए. बहुत से लो कार्ब वेट लॉस डाइट (Weight loss, low-carb diets) मौजूद हैं, इनके साथ ही साथ एक और वेट लॉस डाइट है जो आजकल खूब चलन में है वह है फैट फ्लश डाइट (Fat Flush Diet). इस डाइट प्लान को न्यूट्रिशनिस्ट ऐन लूइसे गिटलमैन (Nutritionist Ann Louise Gittleman) ने तैयार किया था. यह वेट लॉस डाइट प्लान आपका वजन तेजी से कम करने में मदद करेगी और साथ ही साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई (Detoxification) भी करेगी. तो हुई ना एक तीर से दो शिकार वाली बात...

एन लुईस गिटलमैन एक अमेरिकी लेखक और अल्टरनेट मैडिसिन (alternative medicine) की समर्थक हैं. वह एक पोषण विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं. दो दर्जन से ज्यादा किताबें लिखने वाली गिटलमैन ने दी फैट फ्लश प्लान पर एक किताब लिखी जिसका नाम है 'बियोंड प्रिटिकिन'. यह किताब साल 1988 में पब्लिश की गई थी. इस डाइट के पीछे का बेसिक आइडिया लिवर के फंग्शन को फैट बर्निंग के लिए बेहतर करना है. ऐसा सही आहार के मेल से किया जाता है. इस डाइट प्लान में तैयार आहार से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और शरीर से फैट तेजी से घटने लगता है. इसके साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि इस डाइट से लसीका प्रणाली (stimulate the lymphatic system) भी सक्रिय होती है जो फैट को तरल (liquefied fat) बनाकर शरीर से बाहर करने में मददगार है. यही वजह है कि इस डाइट से तेजी से इंच लॉस होता और सेल्युलाईट खत्म होते हैं. जैसा कि दावा किया जाता है अगर इस डाइट को सही तरह किया जाए तो यह डाइट दो हफ्तों में 12 इंच तक कम (lose 12 inches in just two weeks) कर सकती है...

यहां है फैट फ्लश डाइट प्लान और इसे करने के तरीके (Fat Flush Diet Plan For Weight Loss- How Does It Work?)

फैट फ्लश डाइट प्लान तीन चरणों में किया जाता है. इन तीनों के काम हैं 1. डिटॉक्स, 2. वेट लॉस, 3. कम वजन को बरकरार रखना. वजन कम करने के लिए फैट फ्लश डाइट प्लान के पहले चरण यानी फेज में (First phase of the 'Fat Flush Diet' for weight loss) लिवर और लाइम्फैटिक सिस्टम को डिटॉक्स करने पर ध्यान दिया जाता है. इसके साथ ही साथ फैट फ्लश डाइट में एक्सरसाइज भी बहुत अहम रोल निभाती है. तो चलिए एक नजर डालते हैं पहले चरण पर-

1. फैट फ्लश डाइट प्लान, पहला चरण (Fat Flush Diet, Phase 1):

इस चरण में, डायटर्स क्रैनबेरी जूस और पानी को मिलकार पीते हैं. ताकि शरीर को डिटॉक्स किया जा सके और वॉटर रिटेंशन को कम किया जा सके. पहले चरण में इस मिश्रण को रोज पीया जाता है. इस चरण में कैलोरी की मात्रा 1,100 से 1,200 कैलोरी प्रतिदिन रखी जाती है. इस चरण में गेहूं और डेयरी पदार्थों को खाने से मनाही होती है.

2. फैट फ्लश डाइट प्लान, दूसरा चरण (Fat Flush Diet, Phase 2):

दूसरे चरण में डाइट करने वालों को कैलोरी इनटेक में जरा सी बढोतरी करने की इजाजत होती है. इसके साथ ही साथ जरा से कार्बस भी एड किए जा सकते हैं.

3. फैट फ्लश डाइट प्लान, तीसरा चरण (Fat Flush Diet, Phase 3):

फैट फ्लश डाइट के तीसरे और अंतिम चरण को अपने घटाए गए वजन को लंबी अवधि तक बरकरार रखने के लिए तैयार किया गया है. इस चरण में, डायटर कार्ब्स, प्रोटीन और वसा के 40:30:30 के अनुपात को बनाए रखते हैं. यह चरण सिर्फ सीमित डेयरी उपभोग के लिए की इजाजद देता है.

यह वेट लॉस डाइट व्यायाम के साथ अधिक प्रभावी मानी गई है. लेकिन किसी भी वेट लॉस डाइट को फॉलो करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप आहार का ठीक उसी तरह से पालन करें जैसा कि बिना किसी बदलाव के किया जाना चाहिए. किसी भी डाइट को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें और उसकी सलाह के अनुसार ही डाइट को फॉलो करें.

