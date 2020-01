Best Time For Eating Food?: दूध, दही के साथ जानें 8 चीजों के सेवन करने का सही समय, जानें कौन सी चीज कब खाएं!  

Best Time For Eating Food?: इन फूड्स को खाने का जानें सही समय, नहीं तो हो सकते हैं नुकसान

खास बातें यहां जानें केला खाने का सही समय. किस चीज को कब खाएं जानें यहां. हर फूड को खाने का होता है सही समय.

What Is The Best Time For Eating Food?: फलों के साथ कई ऐसे फूड्स हैं जिन्हें खाने से कई स्वास्थ्य हो सकते हैं. जैसे सेब, दूध, दाल, बीन्स और अखरोट (Walnut) खाने से शरीर को कितना फायदा होता है ये आप सभी जानते हैं. स्वस्थ रहने के लिए फलों (Fruits) का सेवन करना हमारे लिए बेहत जरूरी होता है. पोषक तत्वों से भरपूर फल कई मायनों में हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं. साथ ही दूध (Milk), दही, केला (Banana), दाल-चावल भी पोषक तत्वों की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं, लेकिन क्या जानते हैं इन्हें खाने का भी एक सही समय होता है. अगर आप इन्हें ठीक समय पर नहीं खाते हैं तो यह आपकी सेहत पर अच्छे की जगह बुरा असर डाल सकते हैं. इन्हें सही समय पर ना खाया जाए, तो इसके फायदे नहीं, बल्कि नुकसान होते हैं. यहां जानें 8 चीजों के खाने का सही समय ताकि आपको मिले सेहत का खजाना...

इन चीजों का सेवन करने का जानें सही समय

1. दूध

रात के समय गर्म दूध पीने से शरीर को आराम मिलता है और अच्छी नींद लेने में मदद मिल सकती है. दिन के समय दूध पीने से फायदा तो होता है लेकिन दिन में दूध पीने का तभी फायदा है जब आप अच्छे से कसरत करते हैं, नहीं तो दूध आपके पाचन पर असर डाल सकता है.

Best Time For Eating Food: दूध को पीने का क्या है सही समय जानें यहां.

2. दही

दिन के समय दही का सेवन करेंगे तो यह जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है. इससे आपका पाचन भी ठीक रह सकता है. रात-अगर आपको बलगम बनता है, तो इस समय खाने से दही के सेवन से परहेज करें. रात को दही खाने से जुकाम की समस्या भी हो सकती है.

3. केला

केला स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है लेकिन रात के समय केला खाने से आपको जुकाम, खांसी और बलगम की समस्या हो सकती है. केले में मैग्नीशियम होता है. ऐसे में इसे खाली पेट खाने से पेट खराब भी हो सकता है. दोपहर में केला खाने सही समय हो सकता है. केले में खूब फाइबर्स होते हैं, इसे खाने से खाना जल्दी पचता है, यह एसिडिटी से भी राहत दिला सकता है.

4. दाल और बीन्स

सुबह के समय फाइबर से भरपूर फूड्स (दाल और बीन्स) खाने से आपको भूख ज्यादा लग सकती जिससे आप ज्यादा खाना खा सकते हैं जो आपका वजने बढ़ने का कारण बन सकता है. दोपहर के समय दाल और बीन्स खाने का समय माना जाता है. इस समय यह पाचन और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करने में मदद कर सकता है.

Best Time For Eating Food: दाल और बींस को खाने से होते हैं कई स्वास्थ्य लाभ

5. पनीर

सुबह आप पनीर का सेवन कर सकते हैं इस समय पनीर खाने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं. इससे पेट फूलता नहीं है, पेट देर तक भरा रहता है और वजन भी कंट्रोल में रह सकता है. रात के समय पनीर का सेवन करने से यह आपके पाचन पर असर डाल सकता है. इससे वजन भी बढ़ सकता है और डाइजेशन की दिक्कत भी हो सकती है.

6. मीट

दोपहर में मीट को पचाना आसान नहीं होता है. इ लिए इसको सुबह में खाना फायदेमंद हो सकता है. इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है. इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए इसे रात में खाने से परहेज करना चाहिए. रात में खाने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है.

Best Time For Eating Food: मीट खाने का भी जानें सही समय!

7. चावल

लंच के समय चावल का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है इस समय चावल ठीक से पच जाता है. रात के समय चावल खाने से आपका वजन बढ़ सकता है.

8. सेब

सुबह के समय सेब खाने से कई फायदे हो सकते हैं. यह आपके पाचन के साथ स्किन पर ग्लो लाने में भी मददगार हो सकता है. रात के समय सेब खाने से पेट की समस्याएं हो सकती हैं. जैसे एसिडिटी, कब्ज की शिकायत हो सकती है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

