Benefits Of Salad: क्या है सलाद खाने का सही समय? जानें सलाद खाने का बेस्ट तरीका और फायदे

Benefits Of Salad: सलाद फाइबर का अच्छा स्रोत होता है. जो लोग मोटापा कम (Lose Obesity) करना चाहते हैं या जा वजन घटाने (Weight Loss) की सोचते हैं उनके लिए सलाद काफी मददगार हो सकता है. सलाद हेल्दी डाइट (Healthy Diet) का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह वेट लॉस करने के साथ ही पाचन शक्ति (Digestion Power) को बेहतर बनाता है. सलाद इम्‍यूनिटी (Immunity) बेहतर बनाने में मदद करता है. सलाद में हम कई ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन क्या सलाद को कैसे भी खा सकते हैं क्या है सलाद खाने का सही तरीका (Right Way To Eat Salad) सलाद खाने के गलत तरीके से क्या नुकसान होते हैं इन्हीं सब सवालों का जवाब बताएंगे आपको यहां. सलाद शरीर में उन पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करती है जो भोजन के पकने में नष्ट हो जाते हैं. सलाद खाना सेहत के लिए अच्छा है लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि सलाद खाने का सही तरीका क्या है? और इसके फायदे क्या होते हैं. अगर आप भी सेहत के साथ नहीं करना चाहते कोई समझौता तो जानें क्या है सलाद खाने का सही तरीका.

क्या है सलाद खाने का सही तरीका

1. सलाद में ऐसी चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए जो प्रोसेस्जड हों. यानि सुपर मार्केट में मिलने वाली फैंसी चीजों को मिलाकर सलाद बनाने का तरीका ठीक नहीं हो सकता है. कैन बंद सब्जियां और फल प्रीजर्वेटिव्स से भरे होते हैं ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं.

2. कई लोग खाने के साथ सलाद खाना पसंद करते हैं खासकर दिन के खाने में लोग सलाद को खाने के साथ खाते हैं. सलाद को खाने के साथ खाने से पेट फूलने या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. सलाद में सिर्फ नींबू का रस और नमक मिलाएं. अगर आप सोच रहे हैं कि सलाद को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए उसमें मेयोनीज या केचअप डालते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे सलाद के पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं.

Salad Benefits: सलाद फाइबर का अच्छा स्रोत हाता है

3. कुछ लोग स्प्राउट सलाद को खाने की तरह खाते हैं सोचते हैं कि स्प्राउट सलाद खाने से वह अपनी भूख मिटा लेंगे, लेकिन यह गलत हो सकता है. स्प्राउट के साथ आप खीरा, टमाटर, ऊबले हुए आलू और प्याज भी डाल सकते हैं. इसे खाने के बीच में लेना चाहिए. तभी यह आपके लिए हेल्दी बनेगा.

4. बासी सलाद खाने से बचना चाहिए. सलाद हमेशा ताजा कटा हुआ ही खाएं. पहले से काटकर रखा गया सलाद आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आप किसी भी सब्जी या फल को पहले काटकर रख दें उसके पोषक तत्व धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं.

5. कई लोग खाना खाने के बाद फ्रूट सलाद खाते हैं जो गलत तरीका हो सकता है. फ्रूट सलाद एक मील की तरह खाएं. नाश्ते और चाय के बाद और लंच से पहले लगने वाली छोटी भूख को शांत करने के लिए आप फ्रूट सलाद खा सकते हैं.

सलाद खाने के फायदे | Benefits Of Eating Salad

सलाद के फायदे आपकी प्रतिरक्षा (Immunity) को बढ़ाने, वजन कम करने, त्‍वचा के लिए, हड्डियों को मजबूत करने, पाचन में में होते हैं. सलाद में फाइबर और एंटिऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

