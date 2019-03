Type 2 Diabetes: क्या होती है टाइप-2 डायबिटीज, कारण और बचाव के उपाय Type 2 diabetes | What it is and what causes it: विटामिन-सी की खुराक लेने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोगियों को दिनभर में बढ़ा हुआ रक्त शर्करा स्तर कम करने में मदद मिल सकती है. भारत में डायबिटीज से पीड़ित 25 साल से कम उम्र के हर चार लोगों में से एक (25.3 फीसदी) को वयस्क टाइप 2 मधुमेह (Type 2 Diabetes) है. यह स्थिति आदर्श रूप में मधुमेह (Diabetes), मोटापा (Obesity), अस्वास्थ्यकर आहार और निष्क्रियता के पारिवारिक इतिहास वाले केवल बड़े वयस्कों को होनी चाहिए.