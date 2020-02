Weight Loss: कॉफी में ये 2 चीजें मिलाकर सुबह करें सेवन, तेजी से कम होगा वजन, घटेगी पेट की चर्बी, तेजी से वजन घटाने का है नेचुरल उपाय!

खास बातें कॉफी में इन चीजों मिलाकर सेवन करने से तेजी से घटेगा वजन! कॉफी (Coffee) में क्या मिलाएं जिससे गायब होगी पेट की चर्बी. जानें कैसे बनाएं वजन घटाने (Weight Loss) वाली कॉफी.

Coffee For Weight Loss: अगर आप वजन घटाना चाहते हैं और चाय या कॉफी (Tea Or Coffee) के दीवाने नहीं हैं तो भी आपको कॉफी को डाइट में शामिल करना ही होगा क्योंकि कॉफी आपका तेजी से वजन घटाने में मदद कर सकती है (Coffee Can Help You Lose Weight). ज्यादातर लोग पेट बढ़ने या पेट की चर्बी (Belly Fat) से परेशान रहते हैं ऐसे में न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी पर इफेक्ट पड़ता है बल्कि कई बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं. ज्यादातर लोग वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज (Weight Loss Exercise) करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि एक्सरसाइज बिना किसी नुकसान के नेचुरल तरीके से वजन घटाने (Natural Ways To Lose Weight) में आपकी मदद कर सकती है. साथ ही कुछ लोग वजन कम करने के लिए डाइट प्लान (Diet Plan) बनाते हैं लेकिन कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते हैं रोजाना डाइट लेना या एक्सरसाइज करना आसान भी नहीं हैं लेकिन हम जो यहां तरीका बता रहे हैं वजह आसान ही नहीं बल्कि कारगर भी है!

कॉफी (Coffee) में ऐसा क्या मिलाकर सेवन करने से आपका वजन तेजी से कम होने लगे. यह हम एक ऐसी चीज के बारे में बता रहे जिसको कॉफी में मिलाकर रोजाना सुबह के समय पीने से आपका वजन तेजी से कम हो सकता है.आप भी रोजाना सुबह चाय या कॉफी (Coffee) पीते होंगे लेकिन मोटापा लगातार बढ़ता ही जा रहा है वह इसलिए कि आप सिर्फ कॉफी का सेवन कर रहे हैं. अगर आप वाकई वजन घटाना (Weight Loss) चाहते हैं तो आप कॉफी में नारियल तेल (Coconut Oil) और दालचीनी पाउडर (Cinnamon Powder) मिलाकर सेवन करें.

यह वजन घटाने की दवा (Weight Loss Medicine) आपके लिए कमाल हो सकती है! जी हां बेहतर परिणाम के लिए आपर रोजाना एक्सरसाइज पर भी फोकस करें. इससे न सिर्फ आपका वजन कम हो सकता है बल्कि आप कई बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं. तो यहां जानें कॉफी में इन दो चीजों को मिलाकर सेवन करने से कैसे तेजी से वजन कम हो सकता है और जानें इसके साथ आपको क्या फायदे मिल सकते हैं.

1. कॉफी, नारियल तेल और दालचीनी गायब करेगी पेट की चर्बी

मिश्रण बनाने के लिए आपको एक तिहाई नारियल तेल और एक चम्‍मच दालचीनी पावडर को मिक्‍स कर लें. इसमें एक चम्मच कोकोआ पावडर और शहद मिक्‍स करें है. इस मिश्रण को फ्रिज में रख दें और सुबह कॉफी बनाकर एक चम्मच कॉफी के साथ सेवन करें इससे आपके पेट की चर्बी तेजी से कम हो सकती है.

2. एंटी एंजिंग भी है यह नुस्खा

यह मिश्रण न सिर्फ आपका वजन घटाने में मदद कर सकता बल्कि आप आपके चेहरे पर दिखने वाले बूढापे के लक्षणों को दूर करने में भी फायदेमंद हो सकता है.अगर आपको लग रहा है कि आप कम उम्र में ही बूढ़े हो रहे हैं तो यह नुस्खा आपके लिए काफी कारगर हो सकता है. कॉफी में न सिर्फ कैफीन बल्कि इसके कई सारे एंटिऑक्सिडेंट्स भी होते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

3. एनर्जी बढ़ाने में भी कमाल

कॉफी आपकी थकान को दूर करने के साथ आपको एनर्जी देने में भी फायदेमंद हो सकती है. कॉफी पीने के बाद आप खुद को तरोताजा महूसस करने लगते हैं. कॉफी के इस नुस्खे को रोजाना की डाइट में शामिल करने से आपका स्टेमिना भी बढ़ सकता है.

