दिग्गज फुटबॉलर नेमार ने कोरोना वायरस से जंग के लिए दान में दिए इतने लाख डॉलर..

दिग्गज फुटबॉलर नेमार (Neymar) भी कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए आगे आए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्गज फुटबॉलर नेमार ने ब्राजील में फैले घातक कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में अपनी ओर से 10 लाख डॉलर यानि करीब 7.6 करोड़ रुपये दान में दिए हैं. टीवी नेटवर्क SBT के अनुसार पेरिस सेंट-जर्मन क्लब के लिए खेलने वाले स्टार नेमार ने इस राशि का हिस्सा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड (UNICEF) को भी दिया है. बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार नेमार दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले फुटबॉलर हैं. उन्होंने अपनी दान की गई राशि का कुछ हिस्सा अपने दोस्त ब्राजील के टीवी प्रजेंटेटर लुसियानो हक के चैरिटेबल फंड में भी दिया है. बता दें कि नेमार से पहले पीएसजी टीम के साथी काइलन एमबाप्प्पे ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक फ्रांसीसी चैरिटी को बड़ी राशि गुप्त दान स्वरूप किया था. गौरतलब है कि इस समय नेमार कोरोना के खतरे को देखते हुए रियो के बाहर मंगरतैबा में अपने लक्जरी विला में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. कोरोना (Neymar) के खिलाफ लड़ाई में खिलाड़ी आर्थिक मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं. नेमार से पहले रोनाल्डो, मेसी के साथ-साथ टेनिस दिग्गज फेडरर और नडाल ने काफी रूपये दान में दिए हैं. इस समय कोरोना वायरस से 59 हजार लोग संक्रमित हैं तो वहीं 141 लोगों की मौत इस वायरस से हो गई है.

Neymar has donated over £750,000 to UNICEF and a celebrity fund to help those affected by the coronavirus pandemic, via @pfofocalizando pic.twitter.com/1ee4GyfeiK

Neymar has donated £775,000 to help fight the coronavirus pandemic



The donation was split between UNICEF and a fund created in Brazil



He made the gesture in secret, but was revealed as the donor on Brazilian TV ???????? pic.twitter.com/m0yhqgiWqv