चैम्पियंस लीग के फाइनल में हार के बाद पीएसजी फैंस और पुलिस के बीच झड़प, कई कारों में लगाई आग Video

किंग्सले कोमैन (Kingsley Coman) के 59वें मिनट में किये गये गोल की मदद से जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख (German Bundesliga club Bayern Munich) ने रविवार को यहां चैंपियन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट (Champions League fina) के दर्शकों के बिना खेले गये पहले फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) को 1-0 से हराकर छठी बार यूरोपीय कप का खिताब जीता. पीएसजी की हार का असर फैन्स पर भी देखने को मिला. हार के बाद पीएसजी के फैन्स (Paris Saint-Germain fans) और पुलिस के बीच झड़प हुई और फैन्स के द्वारा काफी तोड़-फोड़ की. इतना ही नहीं पीएसजी फैन्स ने कार को भी निशाना बनाया और आगजनी की. पीएसजी फैन्स और पुलिस के बीच झड़प के बाद 148 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

Marseille fans let off fireworks in celebration of PSG losing the Champions' League final. pic.twitter.com/if7NIllx7B