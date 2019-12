क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल से संन्यास के बाद जताई इस काम को करने की इच्छा

फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) ने कहा है कि वह फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं. दुबई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंच रोनाल्डो ने कहा, "मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं और उनमें से एक है, फिल्मों में काम करना"

