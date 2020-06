इंस्टाग्राम पर सबसे ज्याद कमाई करने वाले खिलाड़ी बने Cristiano Ronaldo, लियोनेल मेसी को पछाड़ा

इन दिग्गजों के अलावा एनबीए स्टार शकील ओ नील ने भी इस दौरान काफी पैसे कमाए हैं. शकील ओ नील ने लॉकडाउन के दौरान अबतक 16 पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं और लगभग 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की है. वहीं इस क्रम में पांचवें नंबर पर बैकहम हैं जिन्होंने लगभग 3.8 करोड़ रुपए की कमाई लॉकडाउन के दौरान इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कमाए हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं जो अरबपति हैं. बता दें कि रोनाल्डो पांच बार बैलन डी और पांच बार चैंपियंस लीग का खिताब भी जीतने में सफल रहे हैं.

Dreamed of playing football

0 bucks in his pocket

Left home when he was 11

Ate left over meals at McDonald's

Heart surgery at 15

Begin at Sporting

Chased his dreams



And here he is today as the 1st ever billionaire in Football history



Ladies and Gentlemen, Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/YhwWof53ln