क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभ्यास के लिए इटली बुलाया गया, लेकिन...

कोविड-19 महामारी के कारण इटली में जारी लॉकडाउन के बीच सोमवार से व्यक्तिगत अभ्यास की छूट मिलने के बाद सिरी ए (शीर्ष घरेलू लीग) की टीम युवेंटस ने दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल से वापस बुलाया है. इटली में पिछले दो महीने से लॉकडाउन है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए घरेलू चैम्पियनशिप के शुरू होने पर हालांकि संदेह बरकरार है.

Jason Statham:



"Cristiano Ronaldo is the most hardworking athlete. He is the best football player ever." pic.twitter.com/2qqW7uQ6nt