कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया ऐसा दिल जीतने वाला काम

विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) को महामारी घोषित कर दी है. पूरी दुनिया में कोरोना वायरस खतरा बढ़ता जा रहा है. thesportsman.com की खबर के अनुसार स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) ने इस खतरे को देखते हुए पुर्तगाल स्थित अपने सारे होटल को अस्पताल में बदलने का फैसला लिया है, जहां इस संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति का इजाज फ्री में किया जाएगा. इसके साथ - साथ डॉक्टरों और नर्स को देने वाली सैलरी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ही संस्था देगी. बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथी खिलाड़ी डिफेंडर डेनिएल रुगानी (Daniele Rugani) भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. डिफेंडर डेनिएल रुगानी की रोपोर्ट पॉजिटिव आई है. रोनाल्डो और डेनियल दोनों जुवेंटस (Juventus) की तरफ से खेलते हैं. ऐसे में दिग्गज फुटबॉलर ने ऐसा कर यकीनन अपने फैन्स का दिल जीत लिया है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस महान कार्य को जानकर मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने ट्वीट करते हुए कमेंट में 'रिस्पेक्ट' लिखा है.

.@Cristiano will use his CR7 brand of hotels and turn them into makeshift ‘hospitals' to help against the global #Coronavirus pandemic.



They will be available free of charge and the Juventus star will be the one to pay for doctors and workers. What a man. pic.twitter.com/JRPEnPcwxl