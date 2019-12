Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल के स्टार फुटबालर क्र‍िस्‍ट‍ियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) ने 2019 का समापन दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में वेस्ट मेन प्लेअर अवार्ड के साथ किया. रोनाल्डो को इस साल बालोन डी ओर पुरस्कार नहीं मिल सका था. वह लियोनेल मेसी से पीछे रहे थे. मेसी ने यह पुरस्कार रिकॉर्ड छठी बार जीता था. 34 साल के रोनाल्डो ने यह पुरस्कार पाने के बाद ट्वीट किया. उन्‍होंने लिखा, "ग्लोब सॉकर अवार्ड एक से अधिक बार पाकर खुश हूं. यह मेरे लिए काफी भावनात्मक पल है और मैं यह पुरस्कार अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूं. आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दुबई. फिर जल्द मिलेंगे."

Honored to received one more time Globe Soccer Award! A very emotional moment for me to share this award with my family Grateful for all the hospitality, see you soon Dubai!pic.twitter.com/NudtLSXa5F